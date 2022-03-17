الإسكندرية تستضيف فعاليات معسكر «أبي بكر الصديق التثقيفي» لمعلمي التربية الدينية (صور)

انطلقت اليوم الخميس، فعاليات معسكر أبي بكر الصديق لتنمية مهارات معلمي التربية الدينية الإسلامية بمعسكر أبي بكر الصديق بالإسكندرية، والتي تستمر حتى بعد غدٍ السبت، وذلك لعدد 100 معلم ومعلمة من معلمي التربية الدينية بمحافظتي الإسكندرية والبحيرة.

ويأتي ذلك في إطار التعاون والتنسيق المستمر بين وزارتي الأوقاف والتربية والتعليم بشأن تنمية مهارات المعلمين والمعلمات في مجال الفكر الوسطي المستنير.

ويشارك في فعاليات المعسكر كلًا من الدكتور محمد عزت أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والشيخ سلامة عبد الرازق مدير مديرية أوقاف الإسكندرية، و الدكتور محمد فؤاد مستشار وزير التربية والتعليم، والدكتور عمرو مصطفى مدير عام البعثات والوافدين، مع مراعاة جميع إجراءات التباعد الاجتماعي ، والتزام جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة.

فعاليات معسكر أبي بكر الصديق

وأكد الدكتور محمد عزت أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن هذه الدورة تجسيد للتعاون المثمر والبناء بين مؤسسات الدولة المصرية ، مشيرًا إلى أن دور المعلمين والمعلمات في نشر المفاهيم الصحيحة وتصحيح المفاهيم المغلوطة مسئولية كبيرة تحتاج إلى الصبر والعزيمة والتعاون ، مبينًا أن هذه الدورة تهدف إلى تحويل الاستنارة الفردية إلى استنارة جماعية، كما تهدف إلى تصحيح المفاهيم، وهو ما يعيد للدعوة والتربية رونقهما عن طريق فهم النصوص فهمًا صحيحًا.

فعاليات معسكر أبي بكر الصديق

ومن جانبه، قدم الدكتور محمود فؤاد مستشار وزير التربية والتعليم للتربية الدينية الشكر للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، على رعايته لمثل هذه الدورات الطيبة في خدمة كتاب الله (عز وجل) وتحقيقًا لمقاصد الدين الإسلامي مؤكدًا أن هذه الدورة هي ثمرة التعاون المؤسسي التكاملي بين مؤسسات الدولة والذي يؤدي إلى نضج الخدمات ونجاحها ، مضيفًا أن هذه الدورات تهدف إلى بناء الشخصية الوطنية الواعية.

فعاليات معسكر أبي بكر الصديق

كما أكد الدكتور عمرو مصطفى مدير عام البعثات والوافدين أن الهدف من الدعوة والتعليم هو عبادة الله (عز وجل) حيث يقول سبحانه: "هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا" ، فللمعلمين دور كبير في تنشئة الأجيال على الأخلاق الكريمة والقيم النبيلة وغرس حب الوطن في نفوسهم .

فعاليات معسكر أبي بكر الصديق