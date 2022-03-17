الرئيس الأوكراني يدعو ألمانيا إلى تبني موقف أشد إزاء روسيا

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، ألمانيا إلى تبني موقف أشد إزاء روسيا و"الكف عن تمويل الحرب"، وتكثيف مساعداتها إلى كييف، قائلا: "من الواضح أن العقوبات المفروضة حتى الآن لا تكفي لإنهاء هذه الحرب".

كما انتقد زيلينسكي، اليوم الخميس، ألمانيا، محملا إياها المسؤولية عن عدم فعل ما يكفي لوقف العملية العسكرية الروسية الجارية في بلده، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

حيث اتهم زيلينسكي، برلين بوضع مصالحها الاقتصادية فوق أمن بلده، مندداً برفض بعض الشركات الألمانية لقطع علاقاتها مع روسيا، جاء ذلك في كلمة ألقاها افتراضيا اليوم الخميس أمام البرلمان الألماني “البوندستاج في تقرير إعلامي صادر.

كما انتقد الرئيس الأوكراني في بيان، دعم ألمانيا حتى الآونة الأخيرة لمشروع "السيل الشمالي-2" المشترك مع روسيا، واصفا إياه "سلاحا أعدته روسيا منذ وقت طويل".

وحمل زيلينسكي السلطات الألمانية المسؤولية عن التأخر والتردد في اتخاذ إجراءات عقابية ضد روسيا ردا على عمليتها العسكرية في أوكرانيا، داعيا برلين إلى تقديم دعم حازم إلى كييف.

وأشار فولوديمير زيلينسكي إلى أن حكومة كييف حذرت الغرب مرارا من أن روسيا استعدت لاتخاذ إجراءات عسكرية واسعة النطاق بحقها، مضيفا: "سألنا عما الذي يجب على أوكرانيا فعله للانضمام إلى الناتو، لكننا لم نتلق ردا أبدا، وفي المرحلة الحالية أبلِغنا بأن هذا الأمر مستحيل".

في الوقت نفسه، أعرب زيلينسكي عن قناعته بأن أوكرانيا ستنضم بالضبط إلى الاتحاد الأوروبي، على الرغم من أن هذا الخيار لا يلوح في الأفق في المستقبل المنظور أيضا.

وحمل زيلينسكي روسيا المسؤولية عن "بناء جدار جديد وسط أوروبا" على غرار جدار برلين، داعيا المستشار الألماني أولاف شولتس إلى "هدم هذا الجدار ومنح ألمانيا الزعامة التي تستحقها".