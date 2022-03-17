نجح رجال الحماية المدنية بالجيزة فى السيطرة على حريق داخل شقتين سكنيتين فى قرية الشرفا بجوار سوق الأحد بالصف، وشارع فيصل من مبروك غطاطي بالهرم، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليهما بدون وقوع أى إصابات.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل شقتين سكنيتين فى منطقة الصف والهرم، وتم الدفع بـ6 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده، وتمت السيطرة عليه، وتمت عملية الإخماد دون إصابات.