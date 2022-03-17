الخميس 17 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السيطرة على حريق داخل شقتين سكنيتين فى قرية الشرفا

حريق
حريق

نجح رجال الحماية المدنية بالجيزة فى السيطرة على حريق داخل شقتين سكنيتين فى قرية الشرفا بجوار سوق الأحد بالصف، وشارع فيصل من مبروك غطاطي بالهرم، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليهما بدون وقوع أى إصابات.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل شقتين سكنيتين فى منطقة الصف والهرم، وتم الدفع بـ6 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده، وتمت السيطرة عليه، وتمت عملية الإخماد دون إصابات.

الحماية المدنية السيطرة علي حريق شارع فيصل الهرم

رئيس التحرير

وائل لطفي

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