الخميس 17 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ارتكبا 6 وقائع.. ضبط عاطلين تخصصا في سرقة الهواتف من المواطنين بالقليوبية

ارشيفية
ارشيفية

تمكنت مباحث قسم شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، من ضبط عاطلين كونا فيما بينهما تشكيلا عصابيا لخطف الهواتف المحمولة من المواطنين أثناء التحدث فى الشارع، واعترفا بارتكاب 6 وقائع، وأنهما يستخدمان دراجة نارية فى الأعمال الإجرامية والسرقات، وأحيل المتهمين للنيابة التي تولت التحقيق.

كانت البلاغات تعددت أمام رئيس مباحث قسم قليوب، من العديد من المواطنين تفيد بتعرضهم للسرقة وخطف هواتفهم المحمولة أثناء السير فى الشارع.

تم عرض البلاغات على اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب السرقات شخصين لأحدهما معلومات جنائية ومقيمين بدائرة قسم شرطة قليوب، وأنهما كونا تشكيل عصابى تخصص فـى إرتكاب وقائع سرقات الهواتف المحمول من المواطنين حال سيرهم بالطرق العامة بأسلوب "الخطف" باستخدام دراجة نارية.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما أثناء استقلالهما الدراجة النارية المستخدمة فى إرتكاب الوقائع، وبمواجهتهما اعترفا بإرتكابهما 6 وقائع بذات الأسلوب بدائرة قسم شرطة قليوب، وأرشدا عن 3 هواتف محمولة وأضافا بتصرفهما في 3 هواتف لعميلهم "سئ النية"، صاحب محل هواتف محمولة، كائن بدائرة قسم شرطة قليوب، ومقيم بدائرة قسم شرطة قليوب، وباستهدافه تم ضبطه والهواتف المستولى عليها.

محافظة القليوبية السرقات مباحث قسم قليوب

رئيس التحرير

وائل لطفي

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