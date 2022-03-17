الخميس 17 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تداول 36 ألف طن بضائع و359 شاحنة وسيارة بموانئ البحر الأحمر

موانيء البحر الأحمر
موانيء البحر الأحمر

شهدت موانئ البحر الأحمر نشاطا ملحوظا في الحركة الملاحية وحركة تداول البضائع خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، حيث بلغ إجمالي عدد سفن الوصول والمغادرة ٩ سفن خلال اليوم.

وسجلت الهيئة بموانئها دخول ٤ سفن بضائع عامة ومتنوعة، ومغادرة ٥ سفن بضائع عامة ومتنوعة، وترسو على الأرصفة  ١٠ سفن، ومن المنتظر دخول ٢ سفينة جديدة اليوم.

وفي هذا الصدد، يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ.

وشملت حركة الصادرات تداول ١٥٧٨ طن بضائع عامة، وتصدير ٢٥٠٠٠ طن فوسفات و١٤٩ شاحنة و٢ ملاكي، كما شملت حركة الواردات تداول ١٠٠١٦ طن بضائع عامة ومتنوعة ١٧٣ شاحنة و٣٥ ملاكي.

 واستقبل ميناء سفاجا السفينة دليلة بحمولة ٩٣ شاحنة و٢٧ ملاكي والسفينة Copernico بحمولة ٩٤٩٣ طن كبريت قادمة من السعودية، وجرى مغادرة السفينة أمل بحمولة ٨٤ شاحنة و١ ملاكي والسفينة Da Dan Xia n بحمولة ٢٥٠٠٠ طن فوسفات تصدير إلى ماليزيا.

كما استقبل ميناء نويبع السفينة سيناء والسفينة عمان، وتم مغادرة السفينة سيناء والسفينة عمان، حيث تم استقبال  ٨٠ شاحنة بحمولة ٤٧٣ طن بضائع عامة و٥٠ طن ترانزيت إلى ليبيا و ٨ ملاكي، وتصدير ٦٥ شاحنة بحمولة ١٥٧٨ طن بضائع عامة و١ ملاكي.

كما غادر ميناء السويس السفينة FUN Zuba  فارغة متجهة إلى الإمارات.

تداول ٣٦٥٩٤ طن بضائع عامة ومتنوعة ٣٢٢ شاحنة و ٣٧ سيارة بمواني بمواني الهيئة العامة لمواني البحر الاحمر البحر الاحمر تداول ٣٦٥٩٤ طن بضائع عامة ومتنوعة و ٣٢٢ شاحنة و ٣٧ سيارة

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وائل لطفي

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