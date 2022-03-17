مصرع وإصابة شخصين في حادث تصادم سيارتين بالبحيرة

لقي شخص مصرعه فيما أصيب آخر إثر انقلاب سيارة نقل ثقيل بطريق مصر اسكندرية الصحراوي بالكيلو 133 بنطاق ذات المركز وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

بالانتقال والفحص تبين وفاة مهدي علي ابراهيم 57 سنة وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى وادي النطرون العام تحت تصرف النيابة العامة، فيما أصيب حسبو عيد صالح 38 عامًا مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج ونزيف في البطن.

كان قد أصيب فجر اليوم 5 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي بطريق مصر اسكندرية الصحراوي بالكيلو 76 بنطاق ذات المركز، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.