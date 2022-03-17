تضخم وارتفاع الأسعار.. أبرز الخسائر عالميا بعد 3 أسابيع من القتال بأوكرانيا

تكبد العالم العديد من الخسائر الاقتصادية إثر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، ما بين ارتفاع في الأسعار مواد الطاقة والنفط والغذاء، وفي السطور التالية، وترصد "الدستور" في السطور التالية أبرز الخسائر خلال 3 أسابيع من القتال في أوكرانيا .

- خسائر الاقتصاد العالمي

كشف تقرير حديث أعده المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية (NIESR)، أن الحرب في أوكرانيا قد تضيف 3% إلى التضخم العالمي وتمحو تريليونات من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول عام 2023.

ووفقا للتقرير، من المتوقع أن تكون أوروبا المنطقة الأكثر تضرراً بسبب اعتمادها على إمدادات الطاقة والغذاء الروسية، كما سيؤدي ارتفاع أسعار الطاقة أدى إلى تصعيد المخاوف من "الركود التضخمي" حيث ارتفعت أسعار النفط القياسية .

- ارتفاع أسعار المواد الغذائية

وفقا للخبراء سيؤدي الغزو الروسي لأوكرانيا، إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية حيث وصل سعر القمح إلى 10.23 دولار للبوشل، وهو أعلى مستوى في 14 عاماً كما ارتفعت أسعار الذرة أيضاً إلى أعلى مستوى منذ عام 2012، ووفقا للخبراء فإن ارتفاع أسعار النفط والقمح يرسم صورة قاتمة للتضخم.

كما قال صندوق النقد الدولي في تقرير له، أن العواقب الاقتصادية ستكون بالغة الخطورة بالفعل بسبب الغزو الروسي ووفقا لبيان النقد الدولي، سيكون لصدمة الأسعار تأثيرها على العالم بأسره، خاصة على الأسر الفقيرة التي يشكّل الغذاء والوقود نسبة أكبر من إنفاقها.

وأكّد الصندوق أن الأزمة الراهنة تخلق في كثير من البلدان صدمة معاكسة على صعيدي التضخم والنشاط الاقتصادي، وسط ضغط الأسعار المرتفعة بالفعل.

- خسائر الاقتصاد الأوكراني

سبق وقال نائب وزير الاقتصاد الأوكراني دينيس كودين، إن الحرب الروسية على أوكرانيا تسببت في خسائر بقيمة 119 مليار دولار للاقتصاد الأوكراني كاشفا عن أن صادرات المعادن ستقل، لاسيما وأنها تمثل حصة كبيرة من إجمالي الصادرات الأوكرانية.

وبشكل عام تم إغلاق الموانئ والمطارات بعد غلق كثير من الطرق والكباري إما تضررت أو دُمِّرَت وبات من الصعب للغاية تقدير الاحتياجات التمويلية على وجه الدقة في المرحلة الراهنة.