للعناية بالشعر.. نصائح وحيل للحفاظ على شعرك الطبيعي المجعد

قد يكون الشعر المجعد، كما قد يبدو رائعًا، صعبًا بعض الشيء في العناية به وإدارته، و مع قلة الوعي أو انعدام الوعي بشأن العناية بالشعر المجعد، يميل معظم الناس إلى اتباع روتين مخصص للشعر الأملس، مما يؤدي إلى إتلاف خصلات شعرهم الجميلة في هذه العملية.

ونستعرض في السطور التالية وفقًا لموقع “india” بعض نصائح وحيل للحفاظ على شعرك الطبيعي المجعد.

التحول من منشفة قطنية إلى منشفة من الألياف الدقيقة:

إذا كنت لا تزال تجفف شعرك بمنشفة قطنية، فمن المرجح أنك تتسبب في مزيد من التكسر والتشابك والتجعد الزائد بمجرد القيام بذلك، وبدلاً من ذلك قم بالتبديل إلى منشفة ميكروفايبر، إنه مضاد للتجعد ويحافظ على تجعيد الشعر كما هو وليس قاسيًا مثل المنشفة القطنية العادية.

توقفي عن التقشير الجاف

هل تجدين أن التمشيط الجاف لتجعيد الشعر غالبًا ما يجعلهما متشابكين أكثر ويؤدي إلى تساقط الشعر المفرط؟ هذا لأن الشعر المجعد لا يجب أن يتم تمشيطه بالفرشاة، وقم دائمًا بتنظيف تجعيد الشعر عندما يكون مبللًا بمساعدة مكيف، وسيقلل ذلك من الكسر ويجعل العملية الكلية أكثر سلاسة استخدم مشطًا واسع الأسنان للحصول على أفضل النتائج.

استثمر في كريم يترك على الشعر:

لا تخف من استخدام منتجات التصفيف على تجعيد الشعر واختار المنتجات الخالية من البارابين والسيليكون، واستخدم دينيًا كريمًا يترك على تجعيد الشعر الخاص بك وسوف يفعل المعجزات لخصلاتك.

حالة عميقة مرة واحدة في الأسبوع:

هل تعانين من تساقط الشعر، باستخدام أدوات فرد الشعر والاعتماد بشكل عام على أدوات التسخين لجعل تجعيد الشعر مستقيمًا أقل تطايرًا؟ اعكس هذا الضرر عن طريق الترطيب العميق مرة واحدة على الأقل في الأسبوع استخدمي بلسم / قناع للشعر واتركيه على شعرك لمدة 15-20 دقيقة اشطفه جيدًا بالماء.

النوم على الساتان وليس القطن:

هل تستيقظ بأسوأ تجعد وتجد الشعر يتكسر في جميع أنحاء وسادتك؟ قد يكون هذا بسبب الاحتكاك الناجم عن كل الحركات أثناء نومك على وسادة قطنية، تخلصي من غطاء الوسادة القطني المعتاد، وانتقلي إلى غطاء وسادة ناعم من الساتان، حيث أن الساتان مضاد للتجعد، ومقاوم للشيخوخة، ويساعد في الحفاظ على تحديد التجعيد سليمًا دون كل هذا التجعد والتقصف.