الخميس 17 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

منذ بدء الحملة القومية.. إزالة 76149 تعديا على النيل ومنافع الري والصرف

إزالة موسعة للتعديات
إزالة موسعة للتعديات

واصل قطاع حماية وتطوير نهر النيل بوزارة الموارد المائية والري والإدارات المركزية بالمحافظات، تنفيذ حملات موسعة لإزالة كافة التعديات على نهر النيل ومنافع الري والصرف، وإحالة المخالفات الخاصة بها إلى النيابة العسكرية، وذلك ضمن الموجة الثامنة عشر من الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل.

وقال المهندس علاء خالد رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل بوزارة الموارد المائية والري، إنه يتم شن حملات مكبرة يومياً لإزالة جميع التعديات على نهر النيل وفرعيه، مشيراً إلى تنفيذ 92 قرار إزالة،  اليوم الخميس، ليصبح الإجمالي 76149 إزالة منذ بداية الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل واسترداد أراضى الدولة بالتعاون مع عدة وزارات وجهات.

- سلامة التصرفات المائية اللازمة لكافة الاحتياجات

كما أوضح رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل بوزارة الري، إنه يتم العمل بصفة يومية للحفاظ على مجرى نهر النيل والترع والمصارف من المخالفات، وأيضًا من كافة أنواع الحشائش والملوثات بما يضمن سلامة التصرفات المائية اللازمة لكافة الاحتياجات حالياً، مشيراً إلى إصدار أوامر التشغيل للصيانة الدورية ومتابعة النظافة التامة للوصول إلى نيل بلا تعديات أو ملوثات.

القوات المسلحة مخالفات حملات مكبرة الحملة القومية حماية نهر النيل التعديات على نهر النيل الترع والمصارف

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وائل لطفي

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