الخميس 17 مارس 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الجيش الأمريكى يتسلم غواصة نووية جديدة

أرشيفية
أرشيفية

ذكر موقع Naval News المتخصص بالشؤون العسكرية أن سلاح البحرية في الجيش الأمريكي يتسلم غواصة نووية جديدة من نوع "فرجينيا" بعد تلك التي استلمها بداية الشهر الجاري.

 

وجاء في منشور على الموقع حول الموضوع: "شهد حوض بناء السفن التابع لشركة Huntington Ingalls Industries في فرجينيا احتفالية خصصت لتسليم الجيش الأمريكي غواصة نووية جديدة، هذه الغواصة تعتبر الغواصة رقم 21 من نوع فرجينيا التي يتم تسليمها للجيش، وثالث غواصة معدّلة ضمن فئة Block IV".

 

وتبعا للمنشور فإن الولايات المتحدة كانت قد بدأت بتطوير هذه الغواصة عام 2015، وأنزلتها إلى المياه أول مرة عام 2021، وبدأت الغواصة مرحلة الاختبارات البحرية في يناير العام الجاري، وأنهت هذه الاختبارات في الشهر نفسه.

 

ويبلغ طول كل غواصة من غواصات "فرجينيا" نحو 115 مترا، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 7800 طن، ويمكنها حمل طاقم مكون من 134 شخصا إضافة إلى 14 ضابطا، والحركة بسرعة تصل إلى 34 عقدة بحرية، وتتسلح هذه الغواصات بصواريخ "توماهوك" المجنحة، وطوربيدات من عيار 533 ملم، وتتميز فئة Block IV الجديدة من هذه الغواصات بتقنيات تجعلها أكثر قدرة على التخفي عن رادارات العدو، فضل عن سهولة صيانة معداتها.

 

وذكر موقع Naval News المتخصص بالشؤون العسكرية أن سلاح البحرية في الجيش الأمريكي تسلم غواصة نووية جديدة من نوع "فرجينيا" بعد تلك التي استلمها بداية الشهر الجاري.

 

وجاء في منشور على الموقع حول الموضوع "شهد حوض بناء السفن التابع لشركة Huntington Ingalls Industries في فرجينيا احتفالية خصصت لتسليم الجيش الأمريكي غواصة نووية جديدة، هذه الغواصة تعتبر الغواصة رقم 21 من نوع فرجينيا التي يتم تسليمها للجيش، وثالث غواصة معدّلة ضمن فئة Block IV".

 

وتبعا للمنشور فإن الولايات المتحدة كانت قد بدأت بتطوير هذه الغواصة عام 2015، وأنزلتها إلى المياه أول مرة عام 2021، وبدأت الغواصة مرحلة الاختبارات البحرية في يناير العام الجاري، وأنهت هذه الاختبارات في الشهر نفسه.

الولايات المتحدة العسكري جديد جديدة احتفال

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وائل لطفي

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