الخميس 17 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مركز مراقبة الدفاع الوطنى الروسى: كييف تتراجع عن التزاماتها تجاه الممرات الإنسانية

أوكرانيا
أوكرانيا

أكد رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي العقيد ميخائيل ميزينتسيف، أن القوات الروسية تلتزم بصرامة بالهدنة الإنسانية وفتح الممرات لإجلاء المدنيين في أوكرانيا.


ونقلت شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية عن ميزينتسيف قوله: "فتحنا مرة أخرى منذ العاشرة صباحا الممرات الإنسانية في اتجاهات كييف وتشيرنيهيف وسومي وخاركيف، وممر واحد باتجاه روسيا، ملتزمين بأمن هذه الممرات".
 

وأضاف: "على الرغم من الاتفاقات السابقة، لم يزود الجانب الأوكراني اليوم المقر الرئيسي للتنسيق بين الإدارات للاستجابة الإنسانية بموافقة خطية رسمية على الإطلاق، ولم تقدم كييف إخطارا بالعمليات الإنسانية المخطط لها إلى ممثلي السفارات الأجنبية والمنظمات الدولية ذات الصلة الموجودة على أراضي أوكرانيا".
 

وأوضح رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي انه "لم تقم الإدارات المحلية بإبلاغ المواطنين عمدا بالمعلومات المتعلقة بزمان ومكان فتح الممرات الإنسانية، ولا يعرف الناس مرة أخرى أين ومتى يجب أن يذهبوا لإنقاذ حياتهم".


وأشار إلى أن المركز "تلقى أكثر من 63 ألف طلب بشأن هذه القضايا من جميع أنحاء أوكرانيا اليوم من خلال قنوات الاتصال المختلفة"، مشددا على أن "هذه الظروف تؤكد مرة أخرى عدم نزاهة ورغبة مسؤولي كييف في الوفاء بالتزاماتهم تجاه شعبهم".
 

وقال: "النازيون الجدد لا يسمحون لأي شخص من المدنيين بالخروج على طول الممرات الإنسانية المفتوحة باتجاه روسيا، ويهددون بالعنف الجسدي، ويتم إطلاق النار بلا رحمة على أولئك الذين ينجحون في الاختراق، واليوم أطلق الجانب الأوكراني النار مرة أخرى على قافلة لاجئين تتحرك على طول الممر الإنساني باتجاه روسيا، ونتيجة لذلك، قتل 4 أشخاص وجرح أخرون".


وطالب ميزينتسيف الجانب الأوكراني بـ"الامتثال الصارم لجميع الشروط لضمان أمن الممرات الإنسانية في جميع الاتجاهات من أجل تنظيم إخلاء السكان والمواطنين الأجانب"، وكذلك قادة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية العاملة في أوكرانيا بالضغط على سلطات كييف وأجبرها على الوفاء بالتزاماتها الإنسانية لضمان سلامة المدنيين والأجانب.

كييف الممرات الانسانية روسيا ميزينتسيف القوات الروسية الجانب الأوكراني

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وائل لطفي

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