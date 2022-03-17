نتفليكس تبدأ فى عرض مسلسل «خادم الشعب» من بطولة الرئيس الأوكرانى

بدأت منصة الترفية العالمية "نتفليكس"، في عرض حلقات مسلسل "خادم الشعب" من بطولة الرئيس الأوكرانى فولوديمير أوليكساندروفيتش زيلينسكي في الولايات المتحدة الأمريكية.



وذكرت شبكة "سى إن بى سى" الأمريكية إن عرض المسلسل جاء بناء على طلب من الجماهير الأمريكية.

"خادم الشعب"؛ مسلسل عرض في أوكرانيا للمرة الأولى عام 2015، ولعب فيه فولوديمير زيلينسكي، الذي كان ممثلا كوميديا آنذاك، دور مدرس يصبح رئيسا للدولة بشكل غير متوقع بعد قيامه بنشر فيديو عن انتشار الفساد في بلاده، والذي حقق من خلاله زيلينسكى شهرة واسعة في بلاده قبل أن يفكر في الترشح للرئاسة بأوكرانيا.



وفي عام 2018، تحول خيال الكاتب إلى واقع حين تشكل حزب يحمل اسم "خادم الشعب"، وفاز مرشحه زيلينسكي بالانتخابات الرئاسية لعام 2019، ليدخل بذلك الممثل الكوميدي قصر الرئاسة في كييف لكن هذه المرة رئيسا للبلاد عام 2019.

وكان طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حلف شمال الأطلسي (ناتو) الاثنين بفرض منطقة حظر طيران فوق بلاده، معتبرًا أن التمنّع عن القيام بذلك سيؤدّي إلى هجوم روسيا على دول الحلف.



وقال زيلينسكي في مقطع فيديو نُشر بُعيد منتصف الليل: "إذا لم تُغلقوا سماءنا، ستكون مجرد مسألة وقت قبل أن تسقط الصواريخ الروسية على أراضيكم، على أراضي الناتو".

وعلى صعيد آخر، دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، شركات البرمجيات الأمريكية (مايكروسوفت) و(أوراكل) ومجموعة برامج الأعمال الألمانية (ساب) إلى وقف خدمات الدعم لمنتجاتها في روسيا.

ونقلت قناة "آسيا نيوز" الإخبارية عن زيلينسكي قوله في حسابه على تويتر: "توقفوا عن دعم منتجاتكم في روسيا.. أوقفوا الحرب!".

كما أعلنت عن تعليق جميع مبيعاتها الجديدة من المنتجات والخدمات في روسيا أوائل مارس الجاري، وذلك بعد فرض الولايات المتّحدة والاتحاد الأوروبيّ عقوبات عليها عقب هجماتها العسكرية على أوكرانيا.

وقالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشوك، إنه تم إجلاء أكثر من 140 ألف مدني من مناطق الصراع في أوكرانيا.

وأضافت فيريشوك، في تصريح نقلته صحيفة "الجارديان" البريطانية، اليوم الأحد، أن قافلة إنسانية فشلت مرة أخرى في الوصول إلى مدينة ماريوبول الساحلية المحاصرة بسبب القصف الروسي.