وزير الزراعة: «مفيش حاجة هتغلى ولا داعى للشراء بكميات كبيرة»

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن الدولة المصرية قادرة على إدارة الأزمات وتوفير السلع الغذائية للمواطنين بكميات كبيرة، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بمنح المزارعين حافزا استثنائيا بزيادة سعر توريد أردب القمح بقيمة 165 جنيها.



وقال القصير ـ خلال اتصال هاتفي مع قناة "صدي البلد" الفضائية لبرنامج على مسئوليتي مع ، مساء الأربعاء، إن: “الدولة تعمل على توفير 6 ملايين طن قمح للمرور من هذه الأزمة"، مشيرا إلى أن الفدان ينتج 18 أردبا للفدان وفى بعض المناطق ينتج أكثر، ولذلك الدولة قررت استلام 12 أردبا عن كل فدان.



وأشار إلى أن المواطن الذى يورد القمح سيحصل عليه مرة آخري من خلال الخبز المدعم والسماد والخدمات الأخري التى توفرها الدولة، مضيفا أن هناك حافز استثنائي للفلاحين، كما أن أردب القمح في هذا العام ارتفع عن العام الماضى وبلغ 165 جنيها وهذا يتم لأول مرة.



وأكمل وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الرئيس السيسي وجه بأن يكون الدفع فوري لأي فلاح يقوم بتوريد القمح، لافتا إلى أن القمح المورد يعود مرة أخرى إلى المواطنين في صورة خبز مدعم.



وشدد وزير الزراعة على أهمية وجود مشاركة مجتمعية لتسهيل عملية توريد القمح، مقدما النصحية للمزارعين: "من سيخزن قمح أكثر من احتياجاته لن يستفيد، كون الأسعار قد تتراجع عالميا الفترة المقبلة حين انتهاء الأزمة الروسية الأوكرانية"، علما أن وزير التموين الدكتور علي المصيلحي سيصدر قرارا بحظر توريد ونقل القمح من المحافظات دون تصاريح مسبقة.



وناشد القصير المواطنين بعدم التزاحم على شراء السلع، قائلا: "مفيش حاجة هتغلي ولا داعي للتزاحم أو الشراء بكميات كبيرة، هترجع هتلاقي السلعة تاني"، كاشفا عن انخفاض أسعار بعض السلع وذلك الأمر يرجع لتحركات الدولة على كافة المستويات.



وتابع وزير الزراعة أن الخبز المدعم مستمر، كما أن كافة جهات الدولة تبذل جهودا كبيرا لتوفير السلع بكميات وأسعار مناسبة، مضيفا أن وزارة الزراعة ستوفر اللحوم البلدي في معارضها بسعر لن يزيد عن 145جنيها، وستطلق منافذ متنقلة بمختلف المحافظات ابتداء من الخميس.