جمارك مطار الغردقة تضبط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة

تمكن رجال الجمارك بمطار الغردقة الدولى برئاسة عبدالعال نعمان، من ضبط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة.

جاء ذلك أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على طائره جاتوك EZY ٨٨٦١ القادمه من لندن اشتبه إبراهيم عبدالحكيم مأمور اللجنة الجمركية لصالة الوصول فى راكب فرنسى الجنسية.

وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة محمد نقراشى مأمور الفحص ورامى حسن رئيس القسم فتبين وجود أشياء معتمة وعلب معدنية.

وبالعرض على جابر موسى نائب مدير الجمرك كلف هيثم خلف تحت إشراف مهند سامى مدير الحركة لتفتيش أمتعة الراكب فتم العثور على خمسة عشر قرص من الاستكازى المخدر وزجاجة بها زيت الماريجوانا المخدر بين طيات الملابس.

من جانبه، قرر عبدالعال نعمان مدير عام جمارك الغردقة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم ١ لسنة ٢٠٢٢ وتحريز المضبوطات بعد العرض على الدكتور قدرى هابيل رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية.