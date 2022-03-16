أبوهميلة: تكتل «الشعب الجمهورى» و«مستقبل وطن» تجربة يُحتذى بها

خلال فعاليات المنتدى البرلماني الثاني..

قال النائب محمد صلاح أبو هميلة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، إن التكتل الحزبي بين “الشعب الجمهوري” و “مستقبل وطن” تجربة يحتذى بها، مُشيرًا إلى استفادة أعضاء التكتل بتبادل الآراء والود والاحترام المتبادل والجهود المشتركة لخدمة الوطن.

جاء ذلك خلال أولى فعاليات المنتدى البرلماني الثاني لحزب مستقبل وطن، الذي يهدف إلى فتح حوار بين الحكومة ونواب البرلمان حول القضايا التي تهم المواطنين.

ويشارك في فعاليات المؤتمر عدد من وزراء الحكومة على مدار أربعة أيام، تعقد خلالها ندوة بعنوان "آليات وأوجه التعاون بين الحكومة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بحضور المهندس أشرف رشاد أمين عام مستقبل وطن وممثل الأغلبية، والمستشار علاء فؤاد وزير المجالس النيابية، ومحافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، والنائب محمد صلاح أبوهميلة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى، والنائب طارق نصير الأمين العام لحزب حماة الوطن وعضو مجلس الشيوخ، وعدد من أعضاء مجلسي "النواب والشيوخ" من مختلف الكيانات والأحزاب السياسية المتواجدة تحت قبة البرلمان .

ويستضيف المنتدى غدًا الخميس، ندوة بعنوان “التدابير والإجراءات التى اتخذتها الحكومة لمواجهة التحديات الحالية”، ويشارك فيها وزير الزراعة السيد القصير ووزير المالية محمد معيط.

ويستكمل المنتدى فعالياته يوم السبت المقبل، بعقد ندوة تحمل عنوان "الجمهورية الجديدة والإنجازات التي تحققت" بمشاركة وزيرة التخطيط هالة السعيد ووزير الإسكان عاصم الجزار ووزيرة الصناعة نيفين جامع.