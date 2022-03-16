الأربعاء 16 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تحرير 2083 محضر متنوع خلال حملة مرافق مكبرة بالإسكندرية (صور)

حملات مكبرة بأحياء
حملات مكبرة بأحياء الإسكندرية

نفذت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، حملات مكبرة لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية على مستوى الأحياء، تنفيذًا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بضرورة استمرار حملات تطبيق الإجراءات الاحترازية والتصدي لأي مخالفات.

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وأسفرت الحملات عن غلق 95 محل مخالف، والتحفظ على 1967 حالة إشغال من المقاهي، بالإضافة إلى تحرير 2083 محضر متنوع ما بين بيئة وصحة وطب بيطري وقوى عاملة وتموين وتفتيش صيدلي وإشغال طريق ورخص محلات وفرض غرامات فورية تقدر بـ 322 ألف جنيه على المحلات غير الملتزمة بالاجراءات الاحترازية.

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ووجه مركز ومدينة برج العرب برئاسة اللواء علاء يوسف، حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة، حيث تمكنت الحملة من تنفيذ قرار الإزالة رقم 19 لسنة 2021، عبارة عن منزل من البلوك الأبيض بأعمدة خرسانية بشارع مدرسة خالد بن الوليد ببرج العرب القديم وكذا تنفيذ قرار الإزالة رقم 10 لسنة 2021 عبارة عن منزل من البلوك الأبيض على مساحة 80 م٢، وتنفيذ قرار الإزالة رقم 11 لسنة 2021 ضد غرفتين من البلوك الأبيض دون سقف وأسوار بطول 95 م بشارع متفرع من شارع سجن الغربنيات، فضلا عن تتفيذ قرار الإزالة رقم 12 لسنة 2021 عبارة عن منزل على مساحة 250 م٢ وأسوار من البلوك الابيض بنجع الافراد بحرى بقرية بهيج وتنفيذ قرار إزالة رقم 16 لسنة 2021 عبارة عن مبنى مكون من دور أرضى وباكيات على مساحة 80 م٢وأسوار ببرج العرب.

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أحياء الإسكندرية الأجهزة التنفيذية الاجراءات الاحترازية محافظ الإسكندرية غلق وتشميع المقاهي

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