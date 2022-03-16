استدعاء ضابط مجرى التحريات حول سرقة مبلغ مالى من صيدلية بالتجمع

استدعت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الأربعاء، ضابط مجرى التحريات حول سرقة أموال من داخل صيدلية بمنطقة التجمع الخامس، لسماع أقواله حول الواقعة.

تلقى قسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من صاحب صيدلية كائنة بدائرة القسم باكتشافه سرقة مبلغ مالى من داخل مكتب خاص بالصيدلية ملكه.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات بالاستعانة بالتقنيات الحديثة، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عامل سابق بذات الصيدلية، مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بأنه نظرًا لمروره بضائقة مالية وعلمه بوجود مبالغ مالية بالصيدلية واحتفاظه بنسخة من المفاتيح الخاصة بالصيدلية تحصل عليها إبان عمله بها عقب مغافلة مالكها اختمرت فى ذهنه فكرة سرقتها وفى سبيل ذلك قام بالتوجه للصيدلية محل البلاغ وتمكن من الدخول وكسر درج المكتب والاستيلاء على المبلغ المالى المشار إليه ولاذ بالفرار، وتم بإرشاده ضبط المبلغ المالى المُستولى عليه بمسكنه، وباستدعاء المجنى عليه اتهمه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.