الأربعاء 16 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

استدعاء ضابط مجرى التحريات حول سرقة مبلغ مالى من صيدلية بالتجمع

حبس
حبس

استدعت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الأربعاء، ضابط مجرى التحريات حول سرقة أموال من داخل صيدلية  بمنطقة التجمع الخامس، لسماع أقواله حول الواقعة.

تلقى قسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من صاحب صيدلية كائنة بدائرة القسم باكتشافه سرقة مبلغ مالى من داخل مكتب خاص بالصيدلية ملكه.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات بالاستعانة بالتقنيات الحديثة، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عامل سابق بذات الصيدلية، مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بأنه نظرًا لمروره بضائقة مالية وعلمه بوجود مبالغ مالية بالصيدلية واحتفاظه بنسخة من المفاتيح الخاصة بالصيدلية تحصل عليها إبان عمله بها عقب مغافلة مالكها اختمرت فى ذهنه فكرة سرقتها وفى سبيل ذلك قام بالتوجه للصيدلية محل البلاغ وتمكن من الدخول وكسر درج المكتب والاستيلاء على المبلغ المالى المشار إليه ولاذ بالفرار، وتم بإرشاده ضبط المبلغ المالى المُستولى عليه بمسكنه، وباستدعاء المجنى عليه اتهمه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

القاهرة الجديدة سرقة كسر منطقة عامل

رئيس التحرير

وائل لطفي

تروللى الخير

الأكثر قراءة

فيريرا يبلغ إدارة الزمالك بالاستغناء عن «السعيد والجزيرى»

بناء البشر.. معلمو قوافل «حياة كريمة»: ساعدت الطلاب على فهم المناهج

بموافقة وزير الأوقاف.. حمادة هلال ضيف «سيدي أبو الحسن الشاذلي» في المداح 2

سعر طن الحديد للمستهلك فى مصر اليوم الأربعاء 16-3-2022

القوات المسلحة توفر السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة

خبراء عن قرار الرئيس تسعير الرغيف الحر: يقضى على جشع التجار ويخفف عن المواطن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

معارك الظل.. ماذا يجرى بين إيران وإسرائيل؟

د. بهي الدين مرسي

كيف تقول «لا» بكل اللغات!

محمد العسيري

جمعية تعطيل «المستقبل».. فى سراديب المحليات

ماجد حبته

روسيا تودّع نشيد الفرح!

القس ثروت ثابت

لماذا عيد للأم؟

مدحت بشاى

الفاسدون يمتنعون

عبد الرحيم طايع

اعتزال شريف إدريس!

جلال حمام

أمريكا والناتو.. فى المستنقع الأوكرانى

صور

فريق الدستور يشارك فى حملة إفطار صائم بمؤسسة مصر الخير

جنازة أنيسة حسونة

مباراة خروج الزمالك من أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربى

محطة تل أبيب

المزيد

قوات خاصة إسرائيلية تصيب أسيرًا سابقًا وتعتقله فى جنين

الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تستغل تناقض المعايير الدولية لتوسيع الاستيطان

الكنيست الإسرائيلى يدعو أعضاءه لحضور خطاب الرئيس الأوكرانى