الأربعاء 16 مارس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«بايدن» يعلن تقديم 800 مليون دولار كمساعدة أمنية إضافية لأوكرانيا

بايدن
بايدن

أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عن تقديم 800 مليون دولار كمساعدة أمنية إضافية لأوكرانيا.


وقال بايدن، في كلمة له بالبيت الأبيض، اليوم الأربعاء، نقلتها قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، إن هذه عمليات نقل مباشرة للمعدات من وزارة الدفاع الأمريكية إلى الجيش الأوكراني.


وأثنى بايدن على تخصيص الكونجرس لهذه الأموال، حيث يصل بذلك إجمالي المساعدات التي تم الإعلان عنها إلى مليار دولار خلال الأسبوع الماضي فقط.


وأوضح الرئيس الأمريكي أن هذه الحزمة الجديدة سوف توفر "من تلقاء نفسها مساعدة غير مسبوقة لأوكرانيا وتشمل 800 نظام مضاد للطائرات للتأكد من أن الجيش الأوكراني يمكنه الاستمرار في إيقاف الخطط وطائرات الهليكوبتر التي كانت تهاجم شعبها والدفاع عنها".

 

وفي سياق متصل، أعلنت المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، أن فرض عقوبات روسية على الرئيس الأمريكي جو بايدن لا يعني رفض الاتصالات معه على أعلى مستوى.


وقال بيسكوف - للصحفيين، اليوم الأربعاء - إنه "إذا لزم الأمر يمكن استئناف هذه الاتصالات وفرض هذه العقوبات لا يعني رفض الاتصالات".


وأضاف أن "الولايات المتحدة تمارس هذه الأيام ضغوطا غير مسبوقة على العديد من دول العالم، والغالبية العظمى من الدول تنحني أمام هذا الضغط، ولكن هناك أيضا دولا لا تنحني وتتخذ موقفا سياديا أكثر توازنا، وتقول ذلك علنا".


أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أمس الثلاثاء، فرض عقوبات شخصية على الرئيس الأمريكي بايدن، ووزير الخارجية أنتوني بلينكن، ووزير الدفاع لويد أوستن، وهيلاري كلينتون، وعدد آخر من كبار المسئولين.

 

وقال البيت الأبيض إن بايدن سيتطرق، الخطاب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمام المشرعين الأمريكيين، لكن معارضته لفرض حظر جوي فوق أوكرانيا لم تتغير.


وحث زيلينسكي في خطاب بالفيديو الكونجرس، على بذل المزيد من الجهد لحماية بلاده من الغزو الروسي، مكررًا الدعوة لفرض حظر طيران فوق بلاده.

بايدن البيت الأبيض إ بيسكوف الكونجرس الرئيس الامريكي جو بايدن أوكرانيا

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وائل لطفي

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