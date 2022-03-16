الأربعاء 16 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بالأسماء.. مصرع شخص وإصابة 6 إثر انقلاب سيارة بطريق العلاقى فى أسوان

انقلاب سيارة
انقلاب سيارة

لقى شخص مصرعه وأصيب 6 آخرون إثر انقلاب سيارة نقل جامبو بطريق العلاقى في محافظة أسوان.

تلقت مديرية أمن أسوان إخطارًا بحادث انقلاب سيارة نقل على طريق العلاقى شرق محافظة أسوان، أسفر عن مصرع شخص وإصابة 6 آخرين، وتم نقل الجثة إلى مشرحة أسوان العمومية، والمصابين إلى مستشفى أسوان الجامعي لتلقي العلاج اللازم.

وبالفحص تبين أن أسماء المصابين: يحيى محمد أبوبكر 50 سنة، صدام حسين خيري 45 سنة، أحمد مطر إسماعيل 41 سنة، عبدالقادر محمد 29 سنة، الصادق محمد سعيد 23 سنة، جبريل محمد إبراهيم 32 سنة، فيما جاء اسم المتوفي بدري الدين محمود 37 سنة، سودانيو الجنسية يعملون في مجال البحث عن الذهب.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة وجارٍ رفع آثار الحادث لتيسير الحركة المرورية. 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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