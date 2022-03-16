الأربعاء 16 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

عقب تصدره التريند.. ابنة أحمد حلاوة لـ«الدستور»: والدى بخير كفاية شائعات

صورة
صورة

أعربت هبة حلاوة، ابنة الفنان أحمد حلاوة، عن استيائها الشديد من الشائعات التي تتردد حول حالة والدها الصحية، بجانب الأخبار التي تعلن عن وفاته، قائلًة: "كفاية شائعات بجد حرام أعصابنا تعبتنا، ميصحش أبدًا الكلام دا".

وتابعت حلاوة في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "أنا حابة أطمن الكل عن استقرار حالة والدي  الصحية، وإنه بخير وحاليًا هو ما زال يخضع للعلاج في المستشفى حتى الوقت الحالي بنعالج تداعيات الفيروس، ولكن الإصابة بالفيروس نفسه انتهت من عنده".

وأضافت: "بابا بحالة جيدة والشائعات بتأثر علينا بالسلب، ووالدتي أصيبت بجلطة في رجلها بسبب الشائعات وإن الناس بتكلمنا تعزينا في والدي، وهو بنفسه لسِّه منزل بوست يطمئن الناس على حالته الصحية".

وكتب الفنان أحمد حلاوة على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلًا: "الى كل الأصدقاء وكل من سأل عنى.. الحمد الله أنا بخير وسوف أخرج من المستشفى قريبا للنقاهة .. أشكركم جميعا على اهتمامكم .. وأطمئنكم إني بخير والحمدلله.. د.احمد حلاوة".

وفي مطلع شهر فبراير الماضي، أصيب الفنان أحمد حلاوة، بفيروس كورونا، مطالبا متابعيه وجمهوره بالدعاء له، خاصة أن حالته متأخرة.

وكتبت ابنة الفنان أحمد حلاوة على "فيسبوك": الرجاء الدعاء لوالدي د. أحمد حلاوة .. حالة كورونا متأخرة.. أرجو جميع أحبائه الدعاء له بالشفاء العاجل".

 

فيلم الجواهرجي

يذكر أن الفنان أحمد حلاوة يشارك في فيلم «الجواهرجي»، مع الفنان محمد هنيدي، ونخبة من نجوم الفن، ومن المفترض أن يعرض الفيلم خلال العام الجاري.

هبة حلاوة ابنة الفنان أحمد حلاوة الفنان احمد حلاوة أحمد حلاوة حالته الصحية

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وائل لطفي

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