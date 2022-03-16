أجمل التهاني لكل أم في عيدها، كل التحية والتقدير لكل أم، زوجة، ابنة ، أخت، صديقة، زميلة، جارة. دعونا أولاً خاصة في هذه الأيام الصعبة التي يجتازها العالم كله بسبب الأمراض والحروب أن ندعوا الله طالبين شفاءً وسلامًا وهدوءً لكل أم مُتالمة، خائفة على أبنائها، كما ندعوا طالبين صبرًا وعزاءً لكل من فقدوا أمههاتهم... ترى ما معنى الأمومة، ولماذا عيدًا للأم؟

أولأ- ما معنى الأمومة؟

الأمومة ليست مجرد كلمة لكنها معنى كبير وعميق، فلا يمكن أن نختزلها في إنجاب الأطفال، فكم من سيدات فضليات لم ينجبن، ويتمتعن بأمومة عالية، إنها ليست مجرد لفظة ( ماما أو أمي أو مامي). لكنها رمز الحب و العطاء الخالي من الأنانية، والمصلحة الذاتية، إنها الحضن الدافىء، والملجأ الآمن وسط قسوة الحياة، إنها الزارع والغارس والمُعلم الأول الحقيقي للقيم والفضائل الجميلة -الحب والعطاء والاحترام والغفران والشجاعة- في نفوس النشأ، تلك القيم التي نحتاجها بشدة في مجتمعنا اليوم، انها بحق مدرسة إن أعددتها أعددت شعبًا طيب الأعراق. لذا دعت كل الأديان إلى احترامها واكرامها.

ثانيًا- لماذا عيدًا للأم؟

أرى إن الدعوة لتخصيص يومًا للاحتفال بالأم دعوة كريمة وجميلة، غرضها التذكير وسط زحمة الحياة ومشغولياتها الكثيرة على أهمية وعظمة دور الأم في الحياة عامة والأسرة خاصة كغارسة للقيم، ومعلمة للفضيلة، وليست فقط الطباخة أو الغسالة، إنها دعوة لتجديد الحب والتعبير العملي عنه، فلا تكون محبتنا فقط بالكلام واللسان بل بالعمل والحق، إنها دعوة لممارسة قيمة الوفاء والاعتراف بفضل الآخرين لا انكاره، إنها دعوة للفرح والابتهاج بأمهاتنا، وإكرامهن الآن وقبل فوات الآوان، فوردة في حياتي أفضل من بستان زهور على قبري، إنها دعوة للخروج من الذات والاهتمام المريض بالنفس والتركيز فقط على الأخذ، لتعلم العطاء، والبذل والاهتمام بغيرنا، فما استحق ان يولد من عاش لنفسه.

. راعي الكنيسة الإنجيلية في العباسية.