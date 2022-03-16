الأربعاء 16 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الناتو يعزز دفاعاته للتصدى لأى هجمات سيبرانية

ينس ستولتنبرغ
ينس ستولتنبرغ

أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرغ، اليوم الأربعاء، أن حلف الناتو لا يعتزم نشر جنود في أوكرانيا، منوهًا إلى أن الناتو سيعزز  دفاعاته للتصدي لأي هجمات سيبرانية.

وتابع ستولتنبرغ، خلال مؤتمر صحفي، أن الحلف سيعمل على تعزيز قواته في أوروبا، مضيفًا أنه "لن نتسامح مع أي هجوم يستهدف سيادة الدول وسلامتها"، وذلك بحسب ما نشرته قناة الحرة الأمريكية.

وطالب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بوقف الحرب فورًا وسحب قواته من أوكرانيا، لافتًا إلى أن "الحلف سيواصل تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا"، كما سينشر مزيدًا من القوات لتعزيز الجناح الشرقي.

ولفت إلى أن الحلف لن يتسامح مع أي هجوم يمس الدول الأعضاء، مضيفًا أن "الحلف قدم مساعدات عسكرية على مدار السنوات الماضية لأوكرانيا".

وقال أمين عام الناتو،  "ندعم شجاعة الشعب والقوات الأوكرانية في مواجهة روسيا".

 وسخرت الإدارة الأمريكية، من العقوبات التى فرضتها روسيا على الرئيس جو بايدن ومسئولين أمريكيين، بمنعهم من دخول روسيا. 

وقال البيت الأبيض فى بيان له، إن موسكو ربما فرضت دون قصد عقوبات على والد جو بايدن الراحل، عندما حذفت لقب "الابن" من اسم الرئيس الأمريكي.

وقالت روسيا، الثلاثاء الماضي، إنها وضعت بايدن، ووزير الدفاع لويد أوستن، ومدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي.آي.إيه) وليام بيرنز، ومستشار الأمن القومي جاك سوليفان، والمتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، ومجموعة من المسئولين الأمريكيين الآخرين على قائمة الأشخاص الممنوعين من دخول روسيا.

وعلقت ساكي: "الرئيس بايدن هو الابن وبالتالي ربما فرضوا عقوبات على والده. لا يخطط أي منا للقيام برحلات سياحية إلى روسيا، وليس لدى أي منا حسابات بنكية لن نستطيع الوصول إليها، وبالتالي سنمضي قدمًا".

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