الأربعاء 16 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

60 ألف إصابة جديدة بكورونا في روسيا وتايلاند

كورونا في روسيا
كورونا في روسيا

سجلت روسيا وتايلاند، خلال الـ24 ساعة الماضية، 60.464 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في روسيا اليوم الأربعاء، تسجيل 36 ألفًا و519 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد منذ بداية انتشار الوباء إلى 17 مليونا و449 ألفا و438 إصابة.

وأشار المقر، وفق ما أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية، إلى ارتفاع تراكمي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس التاجي إلى 362 ألفًا و481 شخصًا بعد تسجيل وفاة 579 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتابع المقر - في بيانه - "إن 118 ألفًا و9 أشخاص تعافوا من الإصابة بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمتعافين إلى 15 مليونًا و822 ألفًا و31 شخصًا".

فيما سجلت وزارة الصحة التايلاندية، اليوم الأربعاء، 23 ألفًا و945 إصابة و70 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية، أن العدد الإجمالي لحالات إصابات كورونا ارتفع منذ بداية الجائحة الى ثلاثة ملايين و250 ألفًا و642 إصابة، من بينها مليون و72 ألفًا و207 حالات بينما بلغت حصيلة الوفيات 23 ألفًا و918 حالة، في حين تعافى 23 ألفًا و339 حالة ليرتفع إجمالي المتعافين إلى ثلاثة ملايين و4 آلاف و752 حالة حتى الآن.

بانكوك تايلاند روسيا موسكو

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وائل لطفي

فى فقه الأزمة

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