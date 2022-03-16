محافظ بورسعيد يتفقد معرض برنامج «إحلال سيارات الركاب»

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم سير العمل في إقامة المعرض الخاص ببرنامج "إحلال سيارات الركاب" للنقل بين المحافظات وسيارات السرفيس ضمن مبادرات البنك الزراعي المصري بمحافظة بورسعيد، وذلك بالميناء البري الجديد بمحافظة بورسعيد، رافقه خلالها اللواء يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة بورسعيد.

معرض برنامج إحلال سيارات الركاب

وأكد محافظ بورسعيد أن مبادرة إحلال سيارات الركاب تأتي ضمن مبادرات البنك الزراعي المصري للتيسير على المواطنين وأصحاب السيارات، والتي تم الإعلان عنها خلال زيارة رئيس البنك الزراعي المصري لمحافظة بورسعيد الأسبوع الماضي ضمن عدد من القرارات التي تقدم التسهيلات للمزارعين وسيارات ركاب المحافظات من أبناء بورسعيد.

معرض برنامج إحلال سيارات الركاب

ووجه محافظ بورسعيد ببدء استقبال طلبات إحلال السيارات بالتنسيق بين المحافظة والبنك الزراعي المصري، كما وجه المحافظ الشكر لرئيس البنك الزراعي المصري على تقديم المبادرات المختلفة لأبناء بورسعيد.

معرض برنامج إحلال سيارات الركاب

وفي شأن آخر استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اللواء محمد صلاح رئيس الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس، بديوان عام محافظة بورسعيد، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بسير العمل في المنافذ الجمركية والمواني بنطاق محافظة بورسعيد.

معرض برنامج إحلال سيارات الركاب

ورحب محافظ بورسعيد بزيارة رئيس الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس، مشيدا بالتعاون المثمر وجهود حماية وتأمين المنافذ الجمركية ببورسعيد والموانئ، والتي شهدت تطورا غير مسبوق في إطار التنمية التي حققتها بورسعيد على كافة الأصعدة، مستعرضا الموقف الحالي في سير العمل داخل منافذ بورسعيد والموانىء بعد أعمال التطوير والتي حققت معدلات عالية من النظام والأمن والأمان كما أصبحت واجهة حضارية لمدينة بورسعيد أمام زائريها.

معرض برنامج إحلال سيارات الركاب

ومن جانبه، وجه رئيس الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس الشكر للمحافظ على الجهود المتواصلة للارتقاء بمحافظة بورسعيد، مشيدا بأعمال تطوير عدد من المنافذ ببورسعيد، مؤكدا على أهمية التعاون بين الجهات الأمنية والتنفيذية لتحقيق مستوى أفضل من الخدمات للمواطنين.