رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر يصل إلى كييف في زيارة تستمر 5 أيام

وصل رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى كييف، في مهمة تستمر خمسة أيام، تهدف لتيسير عمل المنظمات الإنسانية العاملة في البلاد، والضغط من أجل ضمان حمايةٍ أكبر للمدنيين.



وأوضحت المنظمة، ومقرها جنيف، أنه من المقرر أن يلتقي رئيسها بيتر ماورير بممثلين عن الحكومة الأوكرانية. وأكدت أن مشاورات تجري بصورة متزامنة مع موسكو.



وساعدت اللجنة الدولية أمس، بالتعاون مع الصليب الأحمر الأوكراني، في إجلاء المئات الأشخاص، عبر قوافل ضمت أكثر من 80 حافلة، من منطقة سومي الأوكرانية المحاصرة، على الحدود مع روسيا.



وعادة ما تتضمن مهمة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في النزاعات التحقق من أوضاع الأسرى.



ويأتي وصول الدبلوماسي السويسري ماورير إلى كييف بعد مغادرة رؤساء وزراء بولندا وسلوفينيا والتشيك.

وتتواصل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، اليوم الأربعاء، وتدخل اليوم الـ21، حيث أظهرت الصور القادمة من العاصمة الأوكرانية كييف تصاعد دخان كثيف من مناطق بقلب العاصمة، وفقا لـ"العربية".

وأفاد إعلامي في أوكرانيا لـ"العربية" بأن كييف تعرضت لقصف صاروخي في الساعات الأولى من الصباح، مشيراً إلى أن الطرقات في كييف أصبحت أشبه بثكنة عسكرية.

وأعلن مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأميركية أن القوات الروسية على مسافة 15 إلى 20 كلم عن وسط العاصمة كييف لجهة الشمال الغربي.

كما أكد أن روسيا أطلقت حتى الآن 950 صاروخا على أوكرانيا، مضيفاً أن القافلة الروسية قرب كييف ما زالت عالقة، ولا تتقدم رغم تعرض العاصمة الأوكرانية لمزيد من القصف.

وقال المسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية أيضا إن الولايات المتحدة أوصلت مساعدات عسكرية لأوكراينا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأظهر مقطع فيديو، نشرته اللجنة الدولية للصليب الأحمر، عدة شاحنات وهي تغادر مدينة ديبريسين بالمجر وتصل إلى نقطة عبور الحدود الأوكرانية لسيريت برومانيا، حاملة المساعدات إلى داخل أوكرانيا.