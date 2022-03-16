كنيسة العذراء للأقباط الكاثوليك بشبرا تنظم «رياضة روحية» لرواد فرح وعطاء

نظم اجتماع رواد فرح وعطاء، بكنيسة السيدة العذراء بقبة الهواء بشبرا، فعاليات الرياضة الروحية السنوية، لمسؤولي، وأعضاء الاجتماع.

قال نيافة الحبر الجليل الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إنه أقيمت الرياضة الروحية، بدار العذراء سيدة البشارة للأقباط الكاثوليك، بالإسكندرية، بحضور الأب كيرلس تأمر، رئيس الدير، الذي قاد موضوعات الرياضة الروحية.

وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه قدم اجتماع اجتماع فرح وعطاء بالكنيسة خالص الشكر والتقدير للأب كيرلس، لرعايته لمسؤولي، وأعضاء الاجتماع، طوال مدة تواجدهم بالدير.

وذكرت صفحة الكنيسة اليوم، أنه بمبادرة ذاتية تقدم شباب رعية العائلة المقدسة بجراجوس، بمبلغ مادي كمشاركة في مشروع الإيبارشية وهو بناء كاتدرائية العذراء أم المعونة بالأقصر، معربين عن فرحهم وحبهم وشغفهم في رؤية اكتمال البناء.

و عبر نيافة الأنبا عمانوئيل عن شكره العميق للشباب، لقوة انتمائهم لكنيستهم، وعلى أن هذه المبادرة من الشباب، التي تستحق كل التقدير والثناء والتشجيع، حيث أنها تحمل الكثير من المعاني الطيبة أعلى بكثير من البعد المادي، طالبًا الصلاة من الجميع.

الجدير بالذكر أن أغلب هؤلاء الشباب الأسخياء مازالوا طلابًا جامعيين تتكفل عائلاتهم باحتياجاتهم المادية. فما قدموه هو من مصروفهم الشخصي.

وأيضا تحت رعاية غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ونيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، افتتحت الدورة التدريبية في مجال الحاسب الآلي، التي ينظمها مكتب دياكونيا للتنمية للإخوة السودانيين، بهدف تمكينهم في سوق العمل المصري.

بدأت الدورة التدريبية بكلمة من السيدة مي صليب، مسؤولة التدريب بالإيبارشية البطريركية، التي تحدثت حول محتوى الدورة، مشجعة المتدربين على ضرورة الاستفادة من محاضرات الدورة التدريبية، ثم أعطى الأب كيرلس نظيم، مسؤول مكتب دياكونيا للتنمية، كلمة حول المشروعات التي يقدمها مكتب دياكونيا للإخوة السودانيين، كما يلقي لقاءات الحاسب الآلي الأستاذة إيريني منير، إحدى مدربات مكتب دياكونيا للتنمية.