الأربعاء 16 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«غرفة الإسكندرية» تستقبل وفد من هيئة ميناء الإسكندرية

وفد من ميناء الإسكندرية
وفد من ميناء الإسكندرية يزور الغرفة التجارية

استقبلت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل، وفد رسمي من هيئة ميناء الإسكندرية مكون من اللواء محمود عبد الفتاح رئيس الإدارة المركزية للتخطيط الاستراتيجي والعميد إيهاب عبد الحميد مدير عام الشؤون المالية، والعميد عمرو محي الدين مدير عام المراجعة الداخلية والحوكمة، ورمضان عطية مدير إدارة عمليات الموارد البشرية.

وشمل اللقاء بحث آليات التعاون بين الجانبين، ومناقشة الأوضاع الحالية فيما يخص الحرب الروسية الأكرانية، وتأثيرها على السوق المصري وعلى سعر العملة، خاصة مع اقتراب شهر رمضان الكريم.

كما تناول اللقاء توضيح شامل للتوسعات التي تتم في ميناء الإسكندرية خلال الفترة الحالية، خاصة مشروع "تحيا مصر"، والذي يعد من أهم المشاريع القومية التي يتم تنفيذها في مجال النقل البحري بمصر، ويأتي في إطار خطة الدولة للنهوض بالموانئ البحرية المصرية، إضافة إلى مشاريع ميناء الدخيلة والميناء الأوسط.

جاء ذلك بحضور أحمد حسن نائب رئيس "غرفة الإسكندرية"، وأعضاء مجلس الإدارة عمرو مصيلحي ومحمود مرعي والمهندس شريف الجزيري والبديوي السيد، ومحمد حفني، وهشام حلمي.

وكان قد كشف المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال بالغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية برئاسة ريم صيام وبرعاية أحمد الوكيل رئيس "غرفة الإسكندرية"، عن احتفاله بـ50 علامة تجارية ببصمة نسائية، وذلك احتفالاً بيوم المرأة المصرية والذي يوافق الـ16 من مارس من كل عام.

وأشاد السيد أحمد الوكيل رئيس "غرفة الإسكندرية" بالدور الرائد الذي لعبه المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال على مدار ٧ سنوات ماضية ومكانته محليًا ودوليَا، معبرًا عن إعجابه بالأفكار غير التقليدية التي يسعي دائما المجلس ليس فقط إلي طرحها بل تفعليها أيضًا لتعظيم مكانة المرأة في السوق التجاري المصري.

كما كشف الوكيل عن نية الغرفة التجارية بالإسكندرية لتكريم بعض تلك العلامات خلال الاحتفال بمئوية الغرفة التجارية 2022-1922 و التي ستحمل شعار "100 عامًا من العطاء".

الغرفة التجارية المصرية هيئة ميناء الإسكندرية وفد رسمي بحث آليات التعاون الحرب الروسية الأكرانية

رئيس التحرير

وائل لطفي

فى فقه الأزمة

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