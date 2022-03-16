الأربعاء 16 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة تنتقل لمعاينة حريق مصنع «تنر وبويات» في كرداسة

حريق
حريق

انتقل فريق من النيابة العامة بالجيزة، منذ قليل، مع خبراء الأدلة الجنائية ؛ لمعاينة حريق شب في مصنع مواد كيمياوية بالمنطقة الصناعية في منطقة أبو رواش بكرداسة؛ لحصر الخسائر والتلفيات والكشف عن سبب الحريق.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية ، بلاغاً من غرفة النجدة، بنشوب جريق داخل مصنع لانتاج التنر والبويات بدائرة قسم شرطة كرداسة، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية مدعومين بسيارات إطفاء للعمل على إخماد الحريق، ومنع امتداده للمجاورات، التكييفات والمراوح التى ينجم عنها الحرائق.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

المعمل الجنائي فريق من النيابة مصنع مواد كيمياوية منطقة أبو رواش كرداسة الحريق

رئيس التحرير

وائل لطفي

فى فقه الأزمة

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