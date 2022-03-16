الاستعلام عن الحالة الصحية لمصابي انقلاب سيارة ببورسعيد

أمرت النيابة العامة في بورسعيد، اليوم الأربعاء، الاستعلام عن صحة 8 مصابين في حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق الدولي الساحلي.

كان قد تلقت الأجهزة الأمنية ببوسعيد إخطار من مستشفى السلام بوصول "إبراهيم ال" 29 سنة،" السباعى م"34 سنة، موظفين بإحدى المصانع والمصابان حالتهما مستقرة.

كما استقبل مستشفى المبرة مصابين هما "محمد ال" 37 سنة الدقهلية، و"محمد ر" 31 سنة الدقهلية، مصابين بإصابات خفيفة وجار التعامل، ووصل مستشفى الزهور 4 مصابين هم: "حلمى .ع" 58 سنة الدقهلية، "السيد ر" 37 سنة،" محمد ال"، "محمد ح" 45 سنة، جميعهم من محافظة الدقهلية، "أيمن خ" 51 سنة.

جار الفحص وعمل الأشعات للجميع وتم تحرير محضر بالواقعة والتحري حول أسباب الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.