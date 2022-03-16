الأربعاء 16 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تأجيل استئناف 11 متهمًا بالتشاجر في العمرانية لجلسة 22 مارس

محكمة
محكمة

أجلت محكمة جنح مستأنف العمرانية، اليوم الأربعاء، محاكمة 11 متهمًا بالبلطجة واستعراض القوة، وحيازة أسلحة بيضاء لجلسة 22 مارس الجارى؛ لاستكمال الإجراءات.

وأحالت النيابة العامة 11 متهمًا إلى محكمة جنح العمرانية على خلفية اتهامهم بالتشاجر فيما بين بعضهم البعض، وحيازة أسلحة بيضاء، وزجاجات مولوتوف حارقة، واستعراضهم القوة، مما أسفر عن وقوع بعض الإصابات.

وكشفت تحريات رجال المباحث حول الواقعة، أن المشاجرة وقعت بسبب خلافات سابقة بين الطرفين، ويوم الواقعة تجمع المتهمون، ونشبت مشادة كلامية بينهم تطورت لمشاجرة قام على إثرها أحد المتهمين بإطلاق زجاجات المولوتوف على خصومه، واستخدموا الأسلحة البيضاء فى إرهاب بعضهم البعض، وإرهاب المارة، مما أسفر عن وقوع بعض الإصابات.

محكمة جنح مستأنف العمرانية تأجيل محاكمة استعراض القوة حيازة أسلحة بيضاء

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وائل لطفي

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