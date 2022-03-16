الأربعاء 16 مارس 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الحكم فى طعن محمد رمضان على تعويض الطيار اليوم

محكمة النقض
محكمة النقض

تفصل محكمة النقض، اليوم الأربعاء، في طعن الفنان محمد رمضان على قرار محكمة القاهرة الاقتصادية، بإلزامه بسداد تعويض قيمته 6 ملايين جنيه إلى الطيار الراحل أشرف أبو اليسر، على خلفية تسببه في أزمة أدت لوقفه عن العمل عام 2019.

كانت محكمة القاهرة الاقتصادية، قد ألزمت الفنان محمد رمضان بدفع 6 ملايين جنيه، بعدما أقيمت دعوى من قبل الطيار الراحل أشرف أبو اليسر، التي طالب فيها بتعويض عن الأضرار التي لحقت به جراء أزمة صورة محمد رمضان في الطائرة، قبل أن يتقدم أحمد الجندي، المحامي، وكيلًا عن الفنان محمد رمضان بالطعن على الحكم.

يذكر أن مجدي حلمي، محامي الطيار أشرف أبو اليسر، قد طالب في الدعوى رقم 119 لسنة 2020، بتعويض لموكله 25 مليون جنيه عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به، بسبب صورة نشرها الفنان محمد رمضان على متن طائرة يقودها الكابتن أشرف أبو اليسر، قال فيها إنها تجرِبة لقيادة الطائرة قبل أن تقضي المحكمة الاقتصادية في 7 أبريل من العام الماضي، بإلزام الفنان محمد رمضان بدفع 6 ملايين جنيه تعويضًا لما لحق الطيار الراحل أشرف أبو اليسر من أذى.

محكمة النقض الحكم طعن الفنان محمد رمضان محكمة القاهرة الاقتصادية الطيار أشرف أبو اليسر

رئيس التحرير

وائل لطفي

فى فقه الأزمة

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