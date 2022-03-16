تعرف على ضوابط وشروط إقامة صلاة التراويح في شهر رمضان الكريم

تستعد وزارة الأوقاف وجميع مساجد جمهورية مصر العربية لاستقبال شهر رمضان الكريم، وفي ظل استمرار انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، فقد أقرت وزارة الأوقاف وضع بعض الضوابط والشروط التي أعدتها مسبقا للسماح باقامة صلاة التراويح في المساجد وفتح مصلى السيدات أيضًا.

فضلا عن إعلان وزارة الأوقاف إعداد 500 ألف شنطة رمضان و800 طن من اللحوم من صكوك الطعام لتوزيعها على الأسر الأولى على مستوى الجمهورية خلال شهر رمضان الكريم.

حددت وزارة الأوقاف شروط إقامة صلاة التراويح خلال شهر رمضان الكريم لعام 2022 على النحو التالي:

ضرورة الالتزام بعلامات التباعد المحددة بكل المساجد.

يجب ارتداء الكمامات الطبية. ضرورة الالتزام بإحضار المصلية الشخصية.

فتح مصليات السيدات متى توافرت الشروط.

تصل مدة صلاة التراويح نصف ساعة فقط.

تحديد المساجد التي يؤدى بها درس العصر فقط، والمساجد التي تؤدى بها خاطرة التراويح فقط ، والمساجد التي يُؤدَّى بها درس العصر وخاطرة التراويح.

أن يكون درس العصر في حدود عشر دقائق بعد صلاة العصر، وخاطرة التراويح في حدود خمس دقائق إلى سبع دقائق كحد أقصى في جلسة الاستراحة بعد الركعات الأربع الأولى من صلاة التراويح.

أن يسند أداء هذه الدروس إلى الأكثر تميزًا من أئمة المساجد الكبرى.

أن يقتصر أداء الدروس على المساجد الجامعة التي تحددها كل مديرية ويعتمدها رئيس القطاع الديني.

أن يتم الالتزام بالموضوعات والخطة الدعوية التي يعلنها القطاع الديني أسبوعيًّا طوال الشهر الكريم.

تكليف جميع الإدارات والمديريات، والتفتيش العام كل فيما يخصه بتكثيف المتابعة على جميع المساجد للتأكد من تنفيذ الخطة الدعوية على النحو الذي يعتمده رئيس القطاع الديني.

قصر العمل في المساجد التي لا تشملها خطة الدروس المعتمدة من القطاع الديني على إقامة الشعائر وفق خطة الوزارة على نحو ما هو قائم بها الآن، سواء بإقامة الصلوات الراتبة فقط دون صلاة الجمعة، أم بإقامة الصلوات وخطبة الجمعة.