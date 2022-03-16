تعليم البحر الأحمر تحصد 5 مراكز أولى بمسابقة العلوم والهندسة

أعلن هشام منير، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، حصول المديرية على 5 مراكز من بين 8، وذلك في مسابقة العلوم والهندسة "الآيسف" على مستوى الجمهورية.

وأوضح هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم، في بيان له، أن المراكز التي تم الحصول عليها في مسابقة العلوم والهندسة هي "مركز دولي مشروع خلايا تحلية المياه الميكروبية"، واقتنصته الطالبة ميار مصطفى علي إبراهيم والطالبة سما سيد محمد، والمقرر سفرهما للولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في المعرض العالمي بالولاية.

كما حصلت مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر على 4 مراكز أولها في "الصوبة الزراعية " واقتنصها الطالب أحمد طارق النبوي والطالب محمود عمرو حسنين، والثاني جائزة "جرين بلاستكو" اقتنصتها الطالبة ساندرا رامي سعيد، والطالبة شذى صبري محمد، وجائزة "مشروع طاقة المترو" واقتنصتها الطالبة ميسون بدر محمد، وأخيرا جائزة "ما وراء الإشارة" واقتنصتها الطالبة أمة الله أسامة محمود، والطالبة آلاء سيد حسين.

من جانبه كرم عاطف وجدى، سكرتير عام مساعد لمحافظة البحر الأحمر، الطلاب المتفوقين والفائزين في مسابقة العلوم والهندسة، (آيسف)، والتي نظمتها مركز التطوير التكنولوجي بمديرية التربية والتعليم، بالتعاون مع إدارة العلاقات العامة والإعلام الأسبوع الماضي.

جاء ذلك بحضور هشام منير، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، والمهندس كمال سليمان، رئيس مجلس الأمناء، ومحمد إبراهيم، مدير إدارة الغردقة التعليمية.

اليوم.. مستشار التربية الفنية بوزارة التعليم تتفقد مدارس القصير وسفاجا

كان استقبل هشام منير، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، أمس الثلاثاء، الدكتورة رباب عبد المحسن، مستشار التربية الفنية بوزارة التربية والتعليم.

ومن المقرر أن تزور مستشار التربية الفنية إدارة سفاجا التعليمي، وإدارة القصير التعليمية غداً الأربعاء، وتتفقد عددا من المدارس، كما تفتح المعرض العام للتربية الفنية يوم الخميس القادم بمبني التطوير التكنولوجي.