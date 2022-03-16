الأربعاء 16 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مرور القليوبية يحرر 2093 مخالفة متنوعة خلال حملة مكبرة على الطرق والمحاور

ارشيفية
ارشيفية

شنت الإدارة العامة لمرور القليوبية بقيادة اللواء أمجد محفوظ مدير مرور القليوبية، حملة مكبرة لضبط السيارات المخالفة وقائدى المركبات بدون رخصة قيادة، والدراجات النارية غير المرخصة، وإزالة كافة المعوقات التى تعرقل الحركة المرورية والاختناقات على الطرق، حيث أسفرت عن تحرير 2093 مخالفة مرورية متنوعة، فيما تم إخطار النيابات المختصة فتولت التحقيق.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء أمجد محفوظ مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، بشن حملة مرورية قادها رئيس مباحث المرور.

وأسفرت الحملة عن ضبط 2093 مخالفة مرورية، بينها 868 انتظار خاطئ للسيارات فى الطريق ما يعوق الحركة المرورية، و911 مخالفة متنوعة، وضبط 46 سائقا يقودون بدون رخصة قيادة، و43 آخرين يقودون بدون رخصة تسيير.

وتمكنت الحملة من سحب 23 دراجة نارية بدون رخص قيادة، وحجز 26 دراجة غير مرخصة، وتحرير 17 مخالفة ملصقات، و159 تصالح فوري، وبلغت جملة المبالغ المحصلة فوريًا 7950 جنيهًا.

كما تضمنت الحملة مطالع ومنازل الدائري بقليوب، وأسفرت عن تحرير 22 مخالفة متنوعة على نموذج 125، وسحب 18 رخصة تسيير وقيادة، وتحصيل 2150 جنيهًا مصالحات.

الإدارة العامة مرور القليوبية اللواء أمجد محفوظ مدير مرور القليوبية حملة مكبرة السيارات المخالفة المركبات

رئيس التحرير

وائل لطفي

فى فقه الأزمة

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