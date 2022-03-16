استنئاف المفاوضات بين أوكرانيا وروسيا.. اليوم

تستأنف اليوم الأربعاء، المفاوضات بين الجانبين الروسي والأوكراني وفقا لما صرح به المفاوض الأوكراني، ميخائيلو بودولياك.

وقال بودولياك، في تغريدة له على تويتر نقلتها قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم الاربعاء: إن المحادثات بين بلاده وروسيا انتهت وسوف يتم استئنافها اليوم الأربعاء.

ووصف ميخائيلو المحادثات بأنها "صعبة للغاية"، مضيفاً أن هناك تناقضات "جوهرية"، لكن توجد مساحة للتفاوض.

وانتهت الجولة الرابعة من المحادثات بين موسكو وكييف يوم الاثنين الماضي.

يأتي هذا فيما قال مسؤول بالبيت الأبيض، إنه يتوقع أن يعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، عن مساعدات أمنية إضافية بقيمة 800 مليون دولار لأوكرانيا.

وكانت إدارة الرئيس جو بايدن قد طلبت 10 مليارات دولار أخرى للمساعدة في حماية أوكرانيا من الهجوم الروسي، ضمن محادثات الميزانية الجارية بالفعل.

وأوضحت القائمة بأعمال مدير مكتب البيت الأبيض للإدارة والميزانية، في منشور المدونة إن الأموال مطلوبة بشكل عاجل، وسيكون تقديم 10 مليارات دولار لأوكرانيا تصعيدًا سريعًا لمبلغ 1.4 مليار دولار قدمته الولايات المتحدة منذ عام 2021، وهو انعكاس للأزمة الناجمة عن الهجوم الروسي الذي بدأ الشهر الماضي.

وفي الأسبوع الماضي، أخبر مسؤولو إدارة بايدن مساعدي الكونجرس، أن طلباتهم ستشمل 3.5 مليار دولار للبنتاجون، و2.9 مليار دولار للمساعدات الإنسانية، حيث تسبب الهجوم الروسي في فرار أكثر من مليون لاجئ أوكراني من بلادهم.

من جهة أخرى، اقترحت بولندا، أمس الثلاثاء، تشكيل "بعثة سلام" أطلسية تحظى بـ"حماية قوات مسلّحة" لمساعدة أوكرانيا، وفق ما أعلنه نائب رئيس الوزراء البولندي ياروسلاف كاتشينسكي.

وكالة الأنباء البولندية نقلت عن "كاتشينسكي" قوله إن: "هذه البعثة لا يمكن أن تكون غير مسلّحة، يجب أن تسعى إلى توفير المساعدة الإنسانية والسلمية في أوكرانيا".