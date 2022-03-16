الأربعاء 16 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

"القاهرة فى أدب نجيب محفوظ" علي طاولة لجنة السرد القصصي بالأعلي للثقافة

المجلس الأعلي للثقافة
المجلس الأعلي للثقافة

ينظم المجلس الأعلي للثقافة، في الخامسة من مساء اليوم الأربعاء، ندوة أمسية أدبية ثقافية تحت عنوان "تواصل"، والتي تنظمها لجنة السرد القصصي والروائي بالمجلس، وتدير الأمسية دكتورة عزة بدر.

هذا ويشارك في الأمسية كل من الكتاب والشعراء: دكتور أحمد بلبولة، إبداع شعري ــ الكاتب نور الدين نادر - إبداع شعرى - دكتورة أميرة سعد - إبداع قصصي - الكاتبة ميرفت محمد صالح - إبداع قصصى.

كما تتضمن الأمسية رؤية فكرية بعنوان الاحتفال بالقاهرة عاصمة للثقافة الإسلامية، تحت عنوان "القاهرة فى أدب نجيب محفوظ" يقدمها الشاعر والكاتب أحمد فضل شبلول، والناقد مصطفى عبد الله، حيث يتناولان إطلالة علي عالم أديب نوبل العالمي نجيب محفوظ، من خلال كتابهما الصادر مؤخرا عن دار غراب للنشر والتوزيع، بعنوان "نجيب محفوظ شرقًا وغربًا"، والذي يضُم مجموعة من الدراسات والشهادات المهمة التي تدور حول نجيب محفوظ الكاتب والإنسان؛ فيُقدِّم الدكتور صبري حافظ دراسة بانورامية عن حركة ترجمة الأدب العربي إلى لغات العالم، وكيف تغيَّر إيقاعها بفضل تتويج «محفوظ» بجائزة نوبل، ويكتب روجر ألن عن أهمية إبداع محفوظ على المستوى العالمي، وهو يُطلعنا على الرسائل المتبادلة بينهما، بينما يتناول ريموند ستوك تجربته مع ترجمة قصص «محفوظ» القصيرة إلى الإنجليزية، وقد حرصنا على أن ننشـر المقالين في لغتهما الإنجليزية، أما الدكتور حسين حمودة فيتوقف أمام فكرة «العتبة» على المستويين الحَرفِي والمجازي في روايات نجيب محفوظ.

وتحت عنوان «المرايا.. رواية سير ذاتيَّة» يأتي بحث الناقد التونسي الدكتور محمد آيت ميهوب، الذي يتتبَّع كيفية تعامل النقاد العرب والأجانب مع عمل واحد من أعمال محفوظ اختلفوا في تصنيفه أجناسيًّا. ويشترك كل من الدكتور أحمد درويش - صاحب مقدمة هذا الكتاب التذكاري - والدكتور أحمد صبرة في تناولين مختلفين لأكثر أعمال «محفوظ» إثارة للجدل «أولاد حارتنا»، وفي المقابل يشترك الدكتور السيد فضل، والدكتورة رشا صالح من منظورَين مختلفَين أيضًا في إضاءة جوانب عمل آخر من أعمال «محفوظ» المثيرة، وهو «رحلة ابن فطومة».

ــ ندوة "الشباب ودوافع الانتحار"
في سياق متصل، تعقد في السادسة من مساء اليوم أيضا، بقاعة المؤتمرات بالمجلس الأعلي للثقافة، ندوة أخري بعنوان "الشباب ودوافع الانتحار"، والتي تنظمها لجنة التربية وعلم النفس بالمجلس برئاسة دكتور محمد أمين المفتي - مقرر لجنة التريية وعلم النفس؛ بالتعاون مع لجنة الشباب برئاسة دكتورة منى الحديدي؛ ولجنة الفلسفة وعلم الاجتماع برئاسة دكتور أحمد مجدي حجازي.

ويشارك في الندوة كل من: الدكتور أيمن عامر - دكتور حسين حسنى - المخرج محمد الشرقاوي - الدكتورة مشيرة العشري - الدكتور مصطفي النشار - الدكتورة مني الحديدي - الدكتور هشام التهامي.
كما تبث عبر الصفحة الرسمية لأمانة المؤتمرات بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
 

القاهرة فى أدب نجيب محفوظ لجنة السرد القصصي بالأعلي للثقافة الشاعر أحمد فضل شبلول الشباب ودوافع الانتحار الناقد مصطفي عبد الله

رئيس التحرير

وائل لطفي

فى فقه الأزمة

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