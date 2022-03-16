إصابة 20 شخصا فى حادث إنقلاب أتوبيس بالوادى الجديد

أصيب 20 شخصا في حادث إنقلاب أتوبيس بطريق الداخلة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث ونقل المصابين لمستشفى الداخلة العام ولا يوجد وفيات حتى الآن.

تلقى اللواء محمود فاروق مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد إخطاراً يفيد بإصابة أكثر من 20 شخصا في إنقلاب أتوبيس نقل بمنطقة البويب التابعة لمركز بلاط في الوادي الجديد.

وتبين انقلاب سيارة أتوبيس رقم 2354 نقل الوادي بالقرب من نقطة البويب على طريق الداخلة الخارجة أثناء عودته من رحلة أسيوط الداخلة موعد الساعة السادسة مساءا، وتم الدفع ب8 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث وجاري نقل المصابين إلى مستشفى الداخلة العام لتلقي العلاج.

تم تحرير محضر بالواقعة وإبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .