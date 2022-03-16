الأربعاء 16 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 20 شخصا فى حادث إنقلاب أتوبيس بالوادى الجديد

إنقلاب أتوبيس
إنقلاب أتوبيس

أصيب 20 شخصا في حادث إنقلاب أتوبيس بطريق الداخلة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث ونقل المصابين لمستشفى الداخلة العام ولا يوجد وفيات حتى الآن.

 

تلقى اللواء محمود فاروق مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد إخطاراً يفيد بإصابة أكثر من 20 شخصا في إنقلاب أتوبيس نقل بمنطقة البويب التابعة لمركز بلاط في الوادي الجديد.

 

وتبين انقلاب سيارة أتوبيس رقم 2354 نقل الوادي بالقرب من نقطة البويب على طريق الداخلة الخارجة أثناء عودته من رحلة أسيوط الداخلة موعد الساعة السادسة مساءا، وتم الدفع ب8 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث وجاري نقل المصابين إلى مستشفى الداخلة العام لتلقي العلاج.

 

تم تحرير محضر بالواقعة وإبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

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حادث إنقلاب أتوبيس طريق الداخلة الخارجة الوادي الجديد الإسعاف المصابين العلاج

رئيس التحرير

وائل لطفي

فى فقه الأزمة

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