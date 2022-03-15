مجلس الشباب المصري يطلق أول أجندة وطنية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

أطلق مجلس الشباب المصري برئاسة د. محمد ممدوح رئيس مجلس الأمناء، اليوم الثلاثاء، أول أجندة وطنية من صناعة المجتمع المدني في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ناومان الألمانية تحت عنوان "التعامل والتكيف مع تغير المناخ والحد من أثاره السلبية".



وفي ذلك السياق تضمنت الأجندة عدد من الموضوعات المتمثلة في كفاءة استخدام الطاقة والتكنولوجيا الصديقة للمناخ وإجراءات الحد من آثار الاحتباس الحراري وحوافز الاستثمار في استخدام التكنولوجيا الصديقة للبيئة بجانب مناقشة تفعيل تطبيق المعايير والقوانين البيئية.



وجاء حفل إطلاق الأجندة بمشاركة عدد من النواب والشخصيات العامة حيث انقسم اليوم إلى ثلاث جلسات نقاشية جاءت الجلسة الأولى بعنوان دور منظمات المجتمع المدني والأحزاب في الطريق إلى cop27 بمشاركة النائب محمود عصام عضو مجلس النواب وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وجاءت الجلسة الثانية بعنوان دور التشريعات والقوانين في الحد من تلوث البيئة وشارك فيها كلا من النائب عادل عامر عضو مجلس النواب والنائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب.



وجاءت الجلسة الأخيرة بعنوان التوصيات والمخرجات قامت خلالها مي عجلان منسقة البرنامج ومديرة وحدة البحوث والدراسات في المجلس بعرض مخرجات الورش التدريبية التي صاغها المشاركين.



وفي سياق متصل؛ صرح د. محمد ممدوح، بأن الأجندة الوطنية شارك في إعدادها عدد من الأحزاب السياسية الممثلة تحت قبة البرلمان مثل مستقبل وطن، حماة الوطن، المصري الديمقراطي الاجتماعي، المؤتمر، الحركة الوطنية، الوفد، العدل، الحرية، مصر الحديثة، التجمع بالتعاون مع ١٥ منظمة مجتمع مدني معنية بقضايا البيئة بالإضافة للعديد من النشطاء والمتخصصين والأكاديميين في ملف تغير المناخ بالتعاون مع كلية الدراسات والبحوث البيئية ونواب برلمانيين ممثلين من لجان البيئة والطاقة والخطة والموازنة بمجلس النواب.

جدير بالذكر أن البرنامج قد بدأ منذ عام 2020 وتم عقد العديد من الجلسات وورش العمل المتعددة بشكل دوري مع المعنيين والمختصين بالملف البيئي تحت مظلة مجلس الشباب الشباب المصري.