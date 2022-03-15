مجلس الدولة يناقش أحكام القضاء في ظل إجراءات كورونا

ينظم مجلس الدولة بالتعاون مع الاتحاد العربي للقضاء الإداري غدًا مؤتمرًا دوليًا ليكشف الأحكام التي أصدرتها محاكم القضاء الإداري في ظل الإجراءات الاستثنائية المعمول بها في ظل وباء كورونا.

ويتم تنظيم المؤتمر تحت عنوان "أحكام القضاء الإداري في ظل الإجراءات الاستثنائية المعمول بها في ظل وباء كورونا"، بحضور عدد من المختصين والضيوف الدوليين والعرب وذلك في إحدى فنادق القاهرة.

وقال الاتحاد العربي لمحاكم القضاء الإداري في بيان أصدره أنه، على الرغم من التقدم العلمي الذي حدث في القرن الماضي فى مجال مكافحة الأوبئة والأمراض، فقد زادت حالات تفشّي الفيروسات فى العقود الأخيرة بشكل غير مسبوق، ويأتي على رأسها كوفيد 19 الذي أعلنت عنه منظمة الصحة العالمية في مارس 2020 على لسان مديرها العام تيدروس ادهانوم.

وأضافت المنظمة أن تفشيه قد وصل لمستويات الجائحة، وحثت دول العالم على ضرورة مواجهته ومحاصرته واتخاذ الإجراءات الفعّالة والصارمة لوقف انتشاره، وتوفير كافة السبل لتخفيف آثار وتداعياته على الصحة العامة للمواطنين، وقامت على أثرها جميع الدول بفرض إجراءات تقييدية صارمة في محاولة منها للحفاظ على الصحة العامة، والحد من تفشي الوباء واحتوائه والتخفيف من حدته.

واجتهد القضاة في تناول اللوائح والقرارات التي أصدرتها جهات الإدارية خلال الأزمة الصحية العالمية وخاصة التى أثرت بصورة مباشرة على الحقوق الاساسية للمواطنين، وعلى ذلك فان الملتقى ستتناول المحاور المهمة وهى:

- الضبط الإداري، تعريفه ووسائله.

- نطاق سلطات الضبط الادارى فى الظروف الاستثنائية (وباء كوفيد 19).

- أساليب القضاء لمواجهة الظروف الاستثنائية.

- تطبيقات القضاء الإداري فى المنازعات المتعلقة بقرارات الضبط الصادرة فى الظروف الاستثنائية .

- ضمانات الأفراد اتجاه انحراف سلطات الضبط الإداري.

- دستورية ومشروعية استخدام وسائل التكنولوجية الحديثة فى التقاضي.