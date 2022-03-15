الثلاثاء 15 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

الأنبا مكاريوس يشارك فى فعاليات اجتماع أسرة الراعى الصالح

الأنبا مكاريوس
الأنبا مكاريوس

شارك الأنبا مكاريوس، أسقف الكنيسة الأرثوذكسية بالمنيا، مساء اليوم، في فعاليات اجتماع أسرة الراعي الصالح لطلبة كلية ومعهد التمريض.

تحدث مع الطلبة فيما يخص مهنة التمريض وحياتهم المهنية حاضراً ومستقبلاً، كذلك معوقات مهنة التمريض وكيفية التغلب عليها كما أجاب نيافته على بعض أسئلة الطلاب، الرب يبارك كل عمل لمجد اسمه القدوس.

كما شارك أسقف المنيا في الاجتماع الشهري لأسرة القديسة ليديا للفتيات العاملات، بعنوان "الصوم والشبع الروحي"، وألقى خلاله القس لوكاس يعقوب كاهن كنيسة العذراء بنزلة الفلاحين، عظة روحية بمناسبة صوم القيامة المجيد، وذلك مع أخذ جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا من تباعد اجتماعي بين الحضور.

وبدأت الكنيسة الأرثوذكسية الصوم الكبير في 28 فبراير الماضي، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، ويمتد نحو 55 يومًا تنتهي ليلة سبت النور. 

وستكون طقوس الصوم مختلفة هذا العام بشكل نسبى، بسبب ظروف انتشار كورونا، إذ ستقام غالبية الصلوات وفقًا لإجراءات احترازية، على رأسها حضور أعداد محدودة.

الأنبا مكاريوس اسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالمنيا اجتماع أسرة الراعي الصالح معهد التمريض مهنة التمريض الصوم والشبع الروحي

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وائل لطفي

فى فقه الأزمة

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