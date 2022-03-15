الثلاثاء 15 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وكيل «تعليم كفر الشيخ» يُكرم الفائزة بمسابقة المبتكر الصغير

تكريم الطالبة
تكريم الطالبة

تفقد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، عددًا من مدارس المحافظة لمتابعة انتظام العملية التعليمية.

وشملت الجولة مدرسة الوقف للفصل الواحد، مدرسة الوقف للتعليم الأساسي التابعة لإدارة بيلا التعليمية، وأشاد خلال جولته بالمدرسة بمعلمة الرياضيات بالصف الثاني الابتدائي غادة محمد حسن، وأيمن أحمد يوسف، معلم الرياضيات بالمدرسة، وعبدالنبي سعد معلم اللغة العربية للصف الأول الابتدائي، ومعلمات المدرسة، لما لمسه من تجاوب التلاميذ مع المعلمين.

كما تفقد مدرسة ابشان الثانوية، بحضور مدير التعليم العام، مصطفى مرعي، والدكتور عادل حجاج، مدير إدارة بيلا التعليمية، وعقد اجتماعا بمديري مدارس التعليم الثانوي.

وكرم وكيل الوزارة، شهد السيد خليل، الطالبة بالمدرسة الثانوية الصناعية للبنات لفوزها بالمركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة المبتكر الصغير.

ووجه “عبدالله” إدارة التعليم الفني بتنظيم ورش عمل ولقاءات لتبادل الأفكار، والخبرات بين الطلاب المبتكرين الصغار على مستوى كل المراحل.

من ناحية أخرى، استقبل وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، الشيخ محمد يونس البسيوني وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، والشيخ عطا بسيونى وكيل المديرية، لمناقشة سبل التعاون والتصدى لبعض الظواهر السلبية وترسيخ القيم الأخلاقية الفاضلة وغرس قيم الولاء والانتماء للوطن.

وأهدى “البسيوني” لوكيل وزارة التربية والتعليم، سلسة رؤية للفكر المستنير، والتي تضم بين جنباتها خمسة عشر كتابا تهدف إلى فهم مقاصد السنة ومقاصد الشرع وقضايا العصر.

تعليم مدرسة طالبة تكريم مبتكر

رئيس التحرير

وائل لطفي

فى فقه الأزمة

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