روسيا تباشر إجراءات الخروج من مجلس أوروبا

قررت روسيا اليوم مباشرة إجراءات الخروج من مجلس أوروبا متّهمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) والاتحاد الأوروبي بجعله أداة في خدمة "توسعهما العسكري والسياسي والاقتصادي في الشرق".

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان إن "الإخطار بانسحاب جمهورية روسيا الاتحادية من المنظمة" سلم الثلاثاء إلى الأمينة العامة لمجلس أوروبا ماريا بيتشيفونيتش بوريتش.

وقد أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو"، ينس ستولتنبرج، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يريد سلب حرية وسيادة أوكرانيا".

وتابع أمين عام الناتو، خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة العربية، أن بوتين أراد تقليل وجود الناتو على حدوده ولكن حدث العكس، مشيرًا إلى أن الحلف حريص على عدم خروج الصراع إلى خارج حدود أوكرانيا".

وشدد ستولتنبرج على أن مهمة حلف شمال الأطلسي هي الدفاع عن كل الدول الأعضاء، وسنواصل سياسة الباب المفتوح لضم مزيد من الدول، منوهًا بأن الرئيس الروسي بوتين سعى لتحجيم الناتو لكن الحلف يعزز وجوده قرب حدود روسيا.

وفي وقت سابق، قالت وزيرة الخارجية البريطانية ليزا تراس، إن بلادها تسعى لبناء تحالفات حول العالم لعزل روسيا، مشيرة إلى أنه يجب مواصلة تقديم المساعدات العسكرية لأوكرانيا.

وتابعت وزيرة الخارجية البريطانية، خلال مؤتمر صحفي مع نظيرها الأمريكي أنتوني بلينكن، أنه "علينا مضاعفة العقوبات على روسيا بما فيها وقف تدفق الغاز والنفط الروسيين"، منوهة بأن هدف بلادها إفشال مخططات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أوكرانيا.

وأضافت «تراس»: "نعمل مع شركائنا لوقف الغزو الروسي لأوكرانيا"، منوهة بأنه "يجب مواصلة تقديم أسلحة دفاعية لأوكرانيا"، مشيرة إلى أن عدم وقف بوتين في أوكرانيا يعني تداعيات في أوروبا، لذلك يجب أن نضمن حتمية فشل بوتين.

وقالت: "حرب روسيا في أوكرانيا تسبب بمعاناة كبيرة"، لافتة إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تفاجأ بوحدتنا والعقوبات التي تم فرضها.