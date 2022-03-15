الثلاثاء 15 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

أماكن كوبونات توزيع السلع على غير القادرين فى رمضان

السلع
السلع

يبحث العديد من المواطنين عن أماكن كوبونات السلع بمنافذ المجمعات الاستهلاكية، وذلك بعدما أعلنت عنها وزارة التموين لتوفير السلع لغير القادرين خلال شهر رمضان المقبل، في هذا السياق ترصد “الدستور” كافة المعلومات عن هذه الكوبونات بالأماكن المخصصة لها، وهي كالتالي:

‏(المصرية لتجارة الجملة – 7 أ ش يوسف نجيب العتبة القاهرة)‏

‏(العامة لتجارة الجملة – 16 ب ش 26 يوليو القاهرة)‏

‏(النيل للمجمعات الاستهلاكية – 4 ش محمود طلعت مدينة نصر القاهرة)‏

‏(الأهرام للمجمعات الاستهلاكية – 9 ش عبد الحق السنباطي الأوبرا ‏القاهرة)‏

‏(الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية – 54، 56 ش محرم بك الإسكندرية)‏

‏(المصرية للحوم والدواجن – 7أ ش يوسف نجيب العتبة القاهرة)‏

‏(المصرية لتسويق الأسماك – 42 ش الثورة الجديدة القاهرة امام سنترال ‏الماظة)‏

وكان قد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير سلالات الأبقار ذات الإنتاجية العالية من اللحوم والألبان، لما لها من مردود اقتصادي مباشر لصالح المربين، بالإضافة إلى مساهمتها في دعم إنتاج اللحوم والألبان للسوق المحلي وتعزيز الصناعات الغذائية ذات الصلة.

وفى التوجيه الثاني وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة تحديد حافز التوريد الإضافي لسعر أردب القمح المحلي للموسم الزراعي الحالي، والإعلان عنه في أقرب وقت.

وفي التوجيه الثالث وجه الرئيس بالعمل على تنويع مصادر توفير تلك السلع، مع السعي نحو زيادة مخزونها لفترة مستقبلية لا تقل عن 6 أشهر.

أما التوجيه الرابع فقد وجه الرئيس بدراسة تكلفة إنتاج رغيف الخبز الحر غير المدعم وكذلك تسعيره، على أن توفر وزارة التموين، الدقيق اللازم للمخابز لضبط السعر، مع تأكد مباحث ومفتشي التموين من التنفيذ.

وكان قد صرح السفير بسام راضي، للمتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس وجه بقيام القوات المسلحة، بالتنسيق مع وزارة التموين وصندوق تحيا مصر بطرح السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة، وتوزيع كراتين رمضان للمواد التموينية على مستوى الجمهورية، وذلك دعماً للفئات الأكثر احتياجاً بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم.

شهر رمضان صندوق تحيا مصر القوات المسلحة المواطنين الرئيس عبد الفتاح السيسي

رئيس التحرير

وائل لطفي

سور الأزبكية المتنقل

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