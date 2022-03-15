الثلاثاء 15 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

السجن 7 سنوات لطبيب وآخرين ألقوا مادة كاوية علي وجه مدير مستشفى المنشاوى بطنطا

السجن
السجن

قضت محكمة جنايات طنطا "الدائرة الثانية" برئاسة المستشار علي حسين البحيري، وعضوية المستشارين أسامة صالح عرفة، وخالد ممدوح خضر، وأمانة سر عزت خليل، بحضور أحمد عبد الحميد بحيري، وكيل النيابة، بمعاقبة طبيب استشاري، و٣ آخرين بالحبس ٧ سنوات، وحبس متهمة خامسة ٣ سنوات، في واقعة إلقاء مادة كاوية في وجه مدير مستشفى المنشاوي العام بطنطا، وإصابته بعاهة.

وترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية آن ذاك، إخطارًا من مأمور قسم ثان طنطا، بورود بلاغ بقيام مجهولين بإلقاء مياه نار على وجه الدكتور محمد جابر، مدير مستشفى المنشاوي العام، وإصابته بحروق في الوجه، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وتبين قيام مجهولين بإلقاء مادة حارقة ماء نار على مدير مستشفى المنشاوي العام، أثناء نزوله من عيادته الخاصة بدائرة قسم ثانى طنطا.

وتوصلت تحريات المباحث، إلى أن المتهمين هم "ج. أ. م" ، 27 عامًا، عاطل، مقيم بمركز طنطا وله معلومات "مسجل سرقة" ومخدرات، و"و. م. أ"، 45 عامًا، عاطل، مقيم بمركز طنطا ، و"ر. ع. أ"، 44 عامًا، عاطل، وله معلومات، و"م. أ" ، طبيب استشاري، و"هـ. أ. ح"، دبلوم وسكرتيرة بعيادة الطبيب المتهم، وبتقنين الإجراءات الأمنية، تم ضبط جميع المتهمين، وبسؤال المتهمين أقروا بالواقعة، عدا المتهم الطبيب الذي أنكر معرفته نهائيًا.

وكان مدير مستشفى المنشاوى العام تعرض، في يوليو الماضي، بإلقاء ماء نار على وجهه حال مغادرته عيادته الخاصة الواقعة بنطاق قسم ثان طنطا، لحدوث مشادات مع عدد من الأطباء والمرضي ولم يتهم أحدً وقتها.

وأمرت النيابة العامة، بحبس المتهمين 4 أيام احتياطياً على ذمة التحقيقات في الواقعة، وتم إحالتهم إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.

 

السجن لطبيب وآخرين القوا مادة كاوية على مستشفى المنشاوي

رئيس التحرير

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