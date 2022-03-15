الثلاثاء 15 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الرئيس السيسي يوجّه بتسعير رغيف الخبز الحر غير المدعوم

السيسي
السيسي

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، واللواء عباس كامل، رئيس المخابرات العامة.

ووجه الرئيس السيسي الحكومة، بتسعير رغيف الخبز الحر غير المدعوم للحد من ارتفاع ثمنه وقيام مباحث التموين بالتأكد من تنفيذ التسعيرة الجديدة.

كما وجه الرئيس السيسي بسرعة تحديد حافز التوريد الإضافي لسعر أردب القمح المحلي والإعلان عنه في أقرب وقت، وقيام القوات المسلحة بالتنسيق مع وزارة التموين وصندوق «تحيا مصر» بطرح السلع الغذائية الأساسية بأسعار منخفضة، وتوزيع كراتين رمضان للمواد التموينية على مستوى الجمهورية وذلك دعماً للفئات الأكثر احتياجاً بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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