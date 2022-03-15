إصابة شخصين في تصادم سيارتين أعلى محور صلاح سالم

أصيب شخصان بجروح وكسور متفرقة بالجسم، اليوم الثلاثاء، في حادث تصادم سيارتين بمحور صلاح سالم، مما أدى الى ظهور كثافات مرورية أمام حركة السيارات.

كانت البداية بتلقي غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من الأهالي وقوع حادث تصادم أعلي محور صلاح سالم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى المكان، وبالفحص تبين وقوع اصطدام سيارتين أعلى الطريق، ما أدى إلى ظهور كثافات مرورية أمام حركة المركبات.

وانتقلت أوناش المرور إلى المكان وتمت عملية رفع حطام الحادث، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.