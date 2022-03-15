الثلاثاء 15 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الرئيس الأوكرانى يوقع على قانون يقضى بسجن أى شخص يتعامل مع دولة معتدية

الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني

أعلن ألكسندر كورنيينكو، النائب الأول لرئيس البرلمان الأوكراني، اليوم الثلاثاء، في مداخلة على فضائية "أوكرانيا 24" التلفزيونية، ونقلتها وكالة نوفوستي الروسية، أن “الرئيس فولوديمير زيلينسكي وقع قانونا يمكن بموجبه سجن أي شخص يتعامل مع دولة معتدية أو ما يُعرف بقانون العمالة”.

وينص القانون الأولى على سجن المتهمين بالعمالة مع "الدولة المعتدية" لمدة تصل إلى 15 عامًا، فيما يسمح القانون الثاني بإغلاق الأحزاب السياسية والكيانات الاعتبارية المرتبطة بالمدانين بموجب القانون الأول.

قال كورنيينكو  بناء على القانون: أعتقد عن أنه ينبغي إدانة حوالي 20 نائبا في البرلمان الأوكراني غادروا البلاد مع بدء العملية الروسية في أوكرانيا، بتهمة التعامل مع روسيا للمدة القصوى التي ينص عليها القانون الجديد.

يأتي هذا فيما قال رئيس دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين، اليوم الثلاثاء، في تصريحات تلفزيونية نقلتها وكالة نوفوستي الروسية، إن قوات جمهوريته تمكنت من التقدم بشكل كبير في مدينة ماريوبول وتابع:  لم يتبق لدى القوات والفصائل الأوكرانية، إلا القليل من الإمكانيات لنقل الذخيرة والأسلحة والمؤن إلى هناك.

 وأضاف:"في ماريوبول، تم قطع جميع الإمدادات من فترة بعيدة نسبيا، ويبدو ذلك واضحا من طبيعة تصرفات العدو وتابع: تحدث خسائر في كلا  الجانبين ولكن هذا لا يوقفنا بأي حال من الأحوال، بل يجعلنا نتحرك بشكل أكثر كثافة".

 

ألكسندر كورنيينكو النائب الأول لرئيس البرلمان الأوكراني الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مستشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ​روسيا​

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