النيابة تحقق في العثور على جثة سائق «توك توك» ببدر

تباشر نيابة القاهرة الجديدة الكلية، اليوم الثلاثاء، التحقيق في واقعة العثور على جثة سائق توك توك في مدينة بدر، حيث تبين أن سبب الحادث هو السرقة.

تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغا من شرطة النجدة بوجود جثة بالقرب من خط المترو الجديد بمدينة بدر.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وعثرت على جثة شاب عمره 28 عاما، مقيم بكفر الشيخ، وتم نقل الجثمان لمشرحة زينهم.

ويجري رجال المباحث التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة القريبة من مكان الواقعة للوقوف على ملابساتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.