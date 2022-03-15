الاستعلام عن الحالة الصحية لطفل دهسته سيارة في سوهاج

أمرت النيابة العامة في سوهاج، اليوم الثلاثاء، الاستعلام عن الحالة الصحية لتلميذ صدمته سيارة ملاكي أثناء عبوره الطريق، بمركز طما، وإعداد تقرير حول الواقعة.



تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طما، يفيد بورود بلاغًا من المستشفى المركزي، مفاده وصول الطفل «شادي. ش»8 سنوات - تلميذ - ويقيم دائرة المركز”، مصاب بكسر مضاعف وجرح قطعي بالساق اليُسرى، ادعاء اصطدام سيارة ملاكي به.

وبالانتقال والفحص، وبسؤال والده المدعو “شوقي. ع. ش - 34 عامًا - عامل - ويقيم بذات الناحية"، أفاد بأنه أثناء عبور نجله للطريق بذات الناحية اصطدمت به سيارة ملاكي قيادة المدعو “محمود. ح. ع - 42 عامًا - سائق - ويقيم بذات الناحية”؛ ما نتج عنه إصابته المنوه عنها، واتهم قائد السيارة بالتسبب في الحادث.



وبسؤال قائد السيارة، أفاد بمضمون ما تقدم، وأضاف بأنه فوجئ بالطفل المذكور أمامه ولم يتمكن من مفاداته.



تم التحفظ على السيارة المتسببة في الحادث وقائدها بديوان عام مركز الشرطة، وتم نقل الطفل إلى مستشفى أسيوط الجامعي؛ لتلقي العلاج اللازم لحالته الصحية.



حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.