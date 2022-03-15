البنك الزراعي يُموّل مشروعات التنمية ويُدعم تمكين المرأة في بورسعيد

كثف البنك الزراعي المصري، من جهوده وتواجده في محافظة بورسعيد لدعم وتمويل مشروعات التنمية الزراعية والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لتمكين المرأة وتوفير فرص عمل للشباب بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وذلك في إطار سعي البنك لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ للارتقاء بمستوى معيشة المواطنين.

ويساهم البنك الزراعي المصري بشكل كبير في دعم مبادرة " بورسعيد زراعية " التي أطلقتها الدولة لتنويع النشاط الاقتصادي في المحافظة، من خلال استغلال المساحات القابلة للزراعة التي تزيد عن 150 ألف فدان، حيث يقوم البنك بتوفير التمويل لصغار المزارعين بمنطقة سهل الطينة وجنوب بورسعيد بتسهيلات كبيرة وعائد بسيط 5 % لتحفيزهم على الإنتاج، بما يدعم مشروعات المزارعين ويساهم في تنمية القطاع الزراعي بالمحافظة.

في الوقت نفسه أطلق البنك الزراعي المصري برنامج التمويل متناهي الصغر "باب رزق" في محافظة بورسعيد لدعم وتمكين المرأة البورسعيدية والشباب من خلال توفير قرض باب رزق بتسهيلات كبيرة لتحفيزهم على العمل والإنتاج، وتوفير فرص عمل حقيقية لأصحاب الحرف وصغار التجار وذلك من خلال جناح البنك المشارك في فعاليات الكامب المجتمعي المتعدد للتمكين الاقتصادي ومعرض الحرف اليدوية ومنتجات مصانع الشباب.

وحول نشاط البنك ودوره في دعم وتمويل مشروعات التنمية والزراعية، أكد علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، أن البنك يضع كافة إمكانياته وقدراته لمساندة جهود الدولة لتحقيق التنمية في كافة محافظات الجمهورية خاصة فيما يتعلق بتمويل المشروعات الزراعية ودعم صغار المزراعين والتمكين الاقتصادي للمرأة وتوفير فرص العمل تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأشار إلى أن محافظة بورسعيد من المحافظات الواعدة التي تمتلك العديد من الفرص الإستثمارية في القطاع الزراعي والإنتاج الحيواني والسمكي مؤكدا أن البنك الزراعي المصري سيكون الداعم الأكبر للنشاط الزراعي والإقتصادي في المحافظة من خلال إتاحة الدعم والتمويل اللازمين لتلك المشروعات باتاحة قروض الإنتاج الزراعي والميكنة بفائدة 5 % بأسرع وأسهل الإجراءات لتحفيز صغار المزراعين على العمل والإنتاج .

وأشاد بالجهود التي يقوم بها اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد لتحقيق مبادرة بورسعيد زراعية، مؤكدًا أنه إلتقي المحافظ للمرة الثانية خلال أسبوع واحد وبحث معه التعاون في كافة المجالات خاصة ما يتعلق بتقديم الدعم للمزارعين لجميع أنواع المحاصيل الزراعية وجميع الأنشطة المتعلقة بالزراعة كذلك تقديم كافة الخدمات المصرفية وتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتوفير التمويل اللازم لمختلف أنواع انشطة التنمية الزراعية والريفية.

ونوه بأن البنك قام باهداء المحافظة 3 جرارات زراعية حديثة لدعم منظومة الميكنة الزراعية في منطقة سهل الطينة على أن تقوم المحافظة بتشغيلها لحساب مزراعي سهل الطينة لتوفير الميكنة الزراعية لهم بأقل تكلفة، كما تم الاتفاق بين البنك والمحافظة توفير مركزين لمزارعى المحافظة للحصول على القروض والسلف الزراعية المقدمة من البنك الزراعى بالمركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة والمركز التكنولوجى لمجلس مدينة بورفؤاد لتيسير تقديم الخدمات التمويلية والمصرفية للمزارعين لتحقيق أقصى استفادة للمزراعين من الخدمات التي يقدمها البنك .

وأوضح أن البنك الزراعي سيتعاون مع المحافظة في مجال توفير فرص عمل حقيقية لتحسين مستوى معيشة المواطنين من خلال تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من خلال مشاركة البنك على مدار 20 يومًا في فعاليات الكامب المجتمعي ومعرض الحرف اليدوية ومنتجات مصانع الشباب، وهو ما يمثل فرصة جيدة أمام المرأة البورسعيدية والشباب للإستفادة من إطلاق برنامج باب رزق للحصول على تمويل لمشروعاتهم فقط بالبطاقة الشخصية.

وأضاف:"هذا إلى جانب التعاون مع المحافظة لتنفيذ برنامج إحلال سيارات نقل الركاب حيث سيتم تنفيذ مبادرة لاستبدال السيارات القديمة بأخرى حديثة للتنقل بين المحافظات، وسيتم إقامة معرض للسيارات داخل الميناء البري للسائقين الراغبين في الإستفادة من المبادرة وإحلال سياراتهم القديمة بأخرى حديثة".

من جانبه، أشاد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بدور البنك الزراعي في دعم جهود التنمية الشاملة للدولة وحرص الإداره العليا للبنك على التواجد والتواصل المباشر مع المواطنين في كافة محافظات الجمهورية ولا سيما محافظة بورسعيد التي شهدت زيارتين متتاليتين لرئيس البنك في أقل من اسبوع للتنسيق وتضافر الجهود بين البنك والمحافظة والمزراعين مؤكدا أن كل الفرص متاحة لتوفير التسهيلات والقروض للمزارعين بمنطقة سهل الطينة وغيرها بما يدعم مشروعات المزارعين ويُساهم في تحقيق تنمية بالقطاع الزراعي داخل محافظة بورسعيد .

كانت محافظة بورسعيد قد استضافت حوارا مفتوحا بين محافظ بورسعيد ورئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري ومزارعي سهل الطينة حول المشكلات والاحتياجات الخاصة بالمزارعين، وإمكانية توفير الدعم الذي يساهم في تنمية مشروعات أهالي سهل الطينة.